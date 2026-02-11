Ціна перемоги: реальна вартість золотої медалі Олімпіади-2026 сягнула $2500 на тлі стрибка цін на метали

Медалі, які спортсмени виборюють на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані, можуть стати найдорожчими в історії з погляду собівартості матеріалів. Через стрімке зростання цін на золото та срібло на світових ринках так звана «вартість переплавки» олімпійської золотої нагороди наблизилася до позначки $2500. Про це повідомляє CBS News 11 лютого.

Не все те золото

Всупереч поширеному міфу, олімпійські золоті медалі вже понад століття не виготовляються з чистого золота. Експерт аукціонного дому RR Auction Боббі Ітон зазначає, що востаннє нагороди з цільного дорогоцінного металу вручали ще на Іграх 1912 року в Стокгольмі.

Згідно з чинними правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК), золота медаль повинна містити не менше ніж 92,5% срібла. Сучасна нагорода за перше місце — це, по суті, 500 грамів срібла, вкритого шістьма грамами чистого золота. Бронзові медалі виготовляються з бронзи, а срібні — з чистого срібла без покриття.

Біржова арифметика

Різке подорожчання дорогоцінних металів суттєво вплинуло на вартість нагород.

Золото: Ціна унції становить $5 000. Оскільки в медалі міститься 6 грамів (0,2 унції) золота, вартість лише покриття становить $1011.

Срібло: При ціні $83 за унцію, 500 грамів срібної основи коштують приблизно $1463.

Таким чином, сумарна вартість металів у золотій медалі становить $2 474. Це прямий наслідок макроекономічних трендів: інвестори масово вкладаються в метали для хеджування ризиків на тлі геополітичної нестабільності та зростання світового боргу. Для порівняння: ще десять років тому золото торгувалося в діапазоні $1200−1300 за унцію.

Колекційна цінність та історичні угоди

Звісно, ринкова вартість медалі як артефакту значно перевищує ціну металу. За оцінками експертів, якщо спортсмен вирішить продати нагороду відразу після Ігор, він може отримати від $50 000 до $80 000.

Історія знає й рекордні продажі:

У 2013 році золоту медаль легендарного легкоатлета Джессі Оуенса (Олімпіада-1936) продали за рекордні $1,47 млн.

Відомий американський стрибун у воду Грег Луганіс у 2025 році продав своє «золото» Сеула-1988 за понад $200 000, а медаль Лос-Анджелеса-1984 — трохи менше ніж за цю суму. Виручені кошти дозволили йому переїхати до Панами та «розпочати нове життя».

Плавець Раян Лохте у 2022 році виставив на аукціон шість своїх медалей (срібні та бронзові), передавши кошти на благодійність.

Технічні проблеми

Олімпіада-2026 запам'ятається не лише цінами, а й курйозами з якістю нагород. Організаційний комітет розпочав розслідування після скарг атлетів на те, що медалі ламаються. Американська гірськолижниця Брізі Джонсон, яка здобула «золото», повідомила, що її нагорода пошкодилася, коли вона стрибала від радості. Організатори вже співпрацюють з італійським монетним двором для ремонту дефектних екземплярів.