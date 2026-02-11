Multi від Мінфін
11 лютого 2026, 15:27

Криптовалюти більше не є джерелом легких грошей — Майк Новограц

Глава Galaxy Майк Новограц заявив, що дні аномально високих доходів у криптовалютах можуть добігти кінця. За його словами, на зміну роздрібним інвесторам, які прагнуть швидких прибутків, приходять консервативніші інституційні гравці.

Глава Galaxy Майк Новограц заявив, що дні аномально високих доходів у криптовалютах можуть добігти кінця.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз Новограця

«Роздрібні інвестори не купують криптовалюти, щоб отримати 11% на рік, — сказав він. — Вони входять у ринок, тому прагнуть серйозного прибутку — у 30, 8 чи 10 разів більше за вкладений».

Наслідки краху FTX та жовтневі ліквідації

Глава Galaxy нагадав про крах FTX у 2022 році, який призвів до ведмежого ринку. Тоді біткоїн впав на 78% із $69 000 до $15 700, що призвело до «порушення довіри».

Новограц також відзначив ліквідації 10 жовтня, які він назвав значною подією, яка «знищила багатьох роздрібних трейдерів і маркет-мейкерів». Це посилило тиск продавців, хоча жодного великого каталізатора не було.

«На цей раз немає пістолета, що димить, — сказав він. — Ти озираєшся і думаєш: що трапилося?

Токенізовані активи замінять спекуляції

Новограц очікує, що індустрія зміститься від високоприбуткових спекуляцій до практичніших речей, таких як токенізовані реальні активи, які пропонують стабільніші доходи.

Однак деякі трейдери завжди спекулюватимуть, зазначив глава Galaxy, але це буде «замінено використанням тих же рейок, криптовалютних рейок, для надання банківських та фінансових послуг усьому світу. І це будуть реальні активи зі значно нижчими доходами».

Зміна складу власників біткоїну

Співзасновник і голова Lightspark, колишній керівник PayPal Девід Маркус заявив Bloomberg, що відбулася зміна у складі власників біткоїну.

«Це просто зміна того, хто тримає біткоін, і перехід від людей, які мали довгострокову віру і тримали біткоїн безпосередньо, до простого доступу до біткоїну, вбудованого в нашу фінансову систему та ринки», — сказав він.

Маркус додав, що зміна у складі власників та жовтневі ліквідації змінили динаміку, але з тими, хто довго вірив, що біткоїн є «хеджем проти всього іншого, що відбувається на ринках», буде все гаразд.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
