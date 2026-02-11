CEO Coinbase вилетів зі списку 500 найбагатших людей світу

Браян Армстронг, співзасновник та генеральний директор найбільшої американської криптобіржі Coinbase , втратив місце у престижному рейтингу 500 найзаможніших людей планети за версією Bloomberg Billionaires Index. Його статки скоротилися вдвічі на тлі затяжного падіння ринку криптовалют та переоцінки вартості акцій його компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння статків та акцій

Особистий капітал Армстронга, який ще влітку 2025 року оцінювався у 17,7 мільярда доларів, нині впав до приблизно 7,5 мільярда доларів. Таке стрімке знецінення пояснюється тим, що основна частина багатства бізнесмена — це частка у 14% акцій Coinbase.

Папери компанії переживають не найкращі часи: за останні пів року вони втратили майже 60% своєї вартості від пікових значень липня 2025 року. Ситуацію погіршив і свіжий звіт аналітиків банківського гіганта JPMorgan Chase, які цього тижня знизили цільову ціну акцій Coinbase ще на 27%. Причинами назвали слабкість цін на криптовалюти та відсутність зростання у сегменті стейблкоїнів.

Біткоїн штормить

Негативна динаміка статків криптомільярдера є дзеркалом загальної ситуації на ринку. Біткоїн, головна криптовалюта світу, впав нижче психологічної позначки у 70 000 доларів. Такого низького рівня торгів ринок не бачив з кінця 2024 року.

Для порівняння: ще в жовтні 2025 року інвестори святкували історичний рекорд, коли ціна біткоїна сягала 126 000 доларів. Проте ейфорія, що панувала на ринку після виборів у США 2024 року, змінилася розчаруванням через регуляторну невизначеність.

Війна з банками та Білим домом

Окрім ринкових факторів, на індустрію тисне політичне протистояння. У липні 2025 року президент Трамп підписав закон GENIUS Act, який створив рамки для регулювання стейблкоїнів. Проте подальші законодавчі ініціативи зайшли у глухий кут.

Каменем спотикання став законопроєкт CLARITY Act, який має чітко розмежувати повноваження регуляторів (SEC та CFTC). Навколо нього розгорілася справжня лобістська війна між криптобізнесом та традиційними банками.

У вівторок, 10 лютого, у Білому домі відбулася вже друга зустріч зацікавлених сторін, щоб спробувати знайти компроміс. Армстронг публічно виступає проти заборони небанківським фірмам виплачувати відсотки за стейблкоїнами, називаючи це спробою банків задушити конкуренцію.

Хто залишився у списку?

Попри виліт Армстронга, інші титани криптоіндустрії продовжують утримувати свої позиції у списку найбагатших людей світу.

Чанпен Чжао — 36 місце. Засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, залишається беззаперечним лідером серед криптопідприємців. Його статки оцінюються у $52,2 млрд.

Джанкарло Девазіні — 235 місце. Фінансовий директор компанії Tether (емітента найпопулярнішого стейблкоїна USDT) володіє капіталом у $13,2 млрд.

Кріс Ларсен — 246 місце. Співзасновник Ripple (токен XRP) зберігає статки на рівні $13,1 млрд.

Джастін Сан — 399 місце. Засновник блокчейну TRON замикає список криптомільярдерів із капіталом $9,29 млрд.

Очолює список Ілон Маск зі значним відривом від найближчого конкурента Ларрі Пейджа.