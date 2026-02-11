Український виробник титанової сировини Velta розглядає вихід на NASDAQ

Український виробник титанової сировини Velta розробляє стратегію виходу на одну з головних фондових бірж світу — американську NASDAQ. Цей крок розглядається як наступний етап після завершення угоди з австралійською компанією European Lithium Limited. Про це повідомив генеральний директор Velta Андрій Бродський в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine.

Шлях до публічності

Наразі компанія проходить процедуру детальної незалежної перевірки об'єкта інвестування. Цей процес розпочався наприкінці січня, одразу після підписання попередньої угоди про обмін акціями з австралійськими партнерами.

За словами Андрія Бродського, розглядається сценарій, за якого український актив не просто увійде до складу холдингу, а стане окремою публічною одиницею на ринку США.

«Можливо, ми з партнерами приймемо рішення, що Velta буде відокремлена, і піде на NASDAQ як окремий юніт у складі European Lithium. Але вже не на австралійську біржу, а саме на NASDAQ», — підкреслив бізнесмен.

Головна мета лістингу (виходу на біржу) — залучення значного капіталу. Ці кошти необхідні для реалізації амбітного інвестиційного плану: будівництва заводу, який вироблятиме металічний титан за власною запатентованою технологією Velta Ti Process.

Деталі поглинання та позиції на ринку

Угода, про яку йдеться, передбачає входження Velta до структури European Lithium. Ключові параметри домовленостей виглядають так:

Об'єкт угоди: 100% акцій Velta Titanium Holding.

Умови обміну: Акціонери української компанії отримають близько 173 мільйонів акцій European Lithium.

Частка: Після додаткової емісії акцій українська сторона володітиме орієнтовно 10% капіталу об'єднаної компанії.

Управління: Команда Velta та її СЕО Андрій Бродський збережуть за собою операційний контроль.

Варто зазначити, що Velta контролює близько 2% світового ринку титанової сировини та має дозволи на розробку Бирзулівського та Лікарівського родовищ ільменіту в Кіровоградській області.