11 лютого 2026, 13:05

Долар падає в очікуванні даних по безробіттю: інвестори ставлять на зниження ставок ФРС

Американський долар демонструє падіння стосовно всіх основних світових валют. Інвестори активно нарощують ставки на те, що Федеральна резервна система США (ФРС) буде змушена знижувати відсоткові ставки через нові ознаки слабкості американської економіки. Про це повідомляє агентство Bloomberg 11 лютого.

Американський долар демонструє падіння стосовно всіх основних світових валют.

Економіка гальмує: роздрібні продажі зупинилися

Ключовим тригером для розпродажу долара стали свіжі дані від Міністерства торгівлі США. Згідно зі звітом, роздрібні продажі у грудні несподівано зупинили зростання. Це тривожний сигнал, який вказує на те, що американські споживачі — головний двигун економіки США — надали значно меншу підтримку економічному зростанню наприкінці року, ніж очікувалося.

На тлі цієї статистики індекс долара Bloomberg падає вже четвертий день поспіль. Ринок своп-контрактів (інструмент для ставок на майбутні ставки) тепер закладає ймовірність того, що ФРС знизить ставку більш ніж на два кроки по 0,25% вже цього року.

Валютні перегони: єна та австралійський долар попереду

Найбільше від слабкості долара виграють конкуренти:

  • Японська єна: очолила зростання серед основних валют. Інвестори купують єну, реагуючи на звуження різниці у відсоткових ставках між США та Японією. Девід Форрестер, стратег Credit Agricole, зазначає, що єна є однією з найчутливіших валют до змін ставок, а стабілізація японського ринку облігацій після нещодавніх виборів додає їй впевненості.
  • Австралійський долар: зріс на 0,8%. Трейдери очікують, що місцевий центробанк, навпаки, може підвищити вартість запозичень, оскільки заступник голови банку Ендрю Хаузер заявив, що інфляція в країні все ще «занадто висока».

Очікування ринку: вся увага на безробіття

Зараз увага трейдерів прикута до звіту про зайнятість у США (Non-farm payrolls), який буде оприлюднено у середу. Економісти прогнозують, що американські роботодавці додали 65 000 нових робочих місць у січні. Якщо цифри виявляться слабшими за прогноз, це стане ще одним аргументом для ФРС знижувати ставки, що може додатково обвалити долар.

Хедж-фонди вже готуються до цього сценарію, купуючи опціони, які принесуть прибуток у разі подальшого падіння пари долар/єна.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 лютого 2026, 13:22
#
Шо такое… долляр фсе? Падае? Вот беда!
