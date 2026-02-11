У світі показали перший серійний електромобіль на натрій-іонній батареї

Китайська компанія Changan Automobile презентувала свою глобальну стратегію в галузі натрій-іонних батарей у рамках спеціального заходу «Changan SDA Intelligence: запуск глобальної стратегії в галузі натрій-іонних батарей». У рамках заходу відбувся дебют Changan Nevo (Qiyuan) A06 — першого у світі серійного легкового електромобіля із натрій-іонною батареєю, пише tomsguide.

Що відомо про новинку

Changan Nevo A06 оснащений натрій-іонною батареєю CATL Naxtra місткістю 45 кВт-год, що забезпечує запас ходу більш як 400 км на одній зарядці. Натрій-іонна батарея CATL Naxtra використовує технологію CTP (Cell-to-Pack) третього покоління та має щільність енергії осередку до 175 Вт-ч/кг.

За даними Changan, суворі зимові випробування в Якеші підтвердили високі характеристики батареї, що відповідають усім вимогам користувачів щодо запасу ходу, стійкості до низьких температур, безпеки та показників розрядки.

Тести виявили, що потужність розряду батареї при -30℃ майже втричі вища, ніж у звичайних літій-залізо-фосфатних (LFP) аналогів тієї ж місткості. Крім того, нова батарея зберігає більше ніж 90% місткості за -40℃ і може стабільно працювати навіть в екстремальних умовах при -50℃.

Крім того, батарея Naxtra перевершує наявні китайські стандарти. Навіть в умовах екстремальних пошкоджень, включаючи багатонапрямну деформацію шляхом екструзії, висвердлювання за допомогою електродриля і розпилювання повністю заряджена батарея не задимилася, не спалахнула і не вибухнула, навіть після того, як її розпилили.

Changan Automobile вже оголосив, що суббренди виробника, включаючи Avatr, Deepal, Nevo та Uni, поступово впроваджуватимуть натрій-іонні батареї Naxtra від CATL у свої майбутні моделі.

За даними CATL, при швидкому розвитку технології виробництва натрій-іонних акумуляторів, прогнозований запас ходу на електротязі може збільшитися до 500 або навіть 600 км, а гібридні автомобілі зі збільшеним запасом ходу зможуть долати на електротязі близько 300−400 км.