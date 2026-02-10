Мінфін залучив 12,6 млрд грн від розміщення ОВДП: дохідність паперів падає

Під час планового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок до бюджету було залучено 12,6 мільярда гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів України 10 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит та дохідність: деталі аукціону

Цього тижня інвестори проявили найбільший інтерес до довгострокових цінних паперів. Результати розміщення виглядають наступним чином:

Довгострокові облігації (строк погашення — 3,8 року): Цей інструмент став лідером аукціону, залучивши левову частку коштів — 8,3 млрд грн. Дохідність за цими паперами склала 13,36% річних (середньозважена ставка — 13,1%).

Трирічні облігації: Забезпечили надходження у розмірі 2,2 млрд грн. Дохідність склала 16,79% річних (середньозважена — 16,72%).

Короткострокові облігації (строк погашення — 1,2 року): Інвестори придбали цих паперів на суму 2,1 млрд грн із дохідністю 15,54% річних (середньозважена — 15,5%).

Тренд на зниження ставок

Важливою особливістю сьогоднішнього аукціону стало зниження відсоткових ставок за державними паперами порівняно з попереднім тижнем. Міністерство фінансів, користуючись високим попитом, зменшує дохідність для нових випусків:

Ставка за трирічними облігаціями знизилася з 16,99% (аукціон 3 лютого) до 16,79%.

Ставка за паперами на 1,2 року впала з 15,68% до 15,54%.

Загальні показники залучення

З початку 2026 року через продаж ОВДП уряд залучив уже 64 млрд грн. Якщо брати до уваги весь період повномасштабного вторгнення, то сума інвестицій у державні цінні папери перевищила вражаючі 2 трлн гривень. Усі ці кошти спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, що аукціони проводяться щовівторка. Номінальна вартість однієї облігації залишається доступною для широкого кола інвесторів і становить 1 000 гривень, 1 000 доларів США або 1 000 євро.