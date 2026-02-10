Україна визнана найдешевшою країною Європи за «Індексом вартості життя»

У 2026 році Бермудські острови стали найдорожчим місцем для проживання у світі, випередивши навіть Нью-Йорк. Водночас Україна є найдешевшою країною у європейському регіоні. Про це повідомляє портал Visual Capitalist, посилаючись на дані глобального індексу Numbeo.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери дорожнечі: острови та фінансові центри

Згідно з оприлюдненим індексом, де за базовий показник у 100 балів взято вартість життя в Нью-Йорку, Бермуди отримали оцінку 123,5. Це означає, що життя там на 23,5% дорожче, ніж у найбільшому мегаполісі США.

До п'ятірки найдорожчих локацій світу увійшли:

Бермудські острови (123,5) — лідер світового рейтингу.

Кайманові острови (97,9) — відомий офшорний центр.

Швейцарія (84,3) — найдорожча країна Європи.

Американські Віргінські острови (82,5).

Сінгапур (81,2) — найдорожча країна Азії.

Цікаво, що Сполучені Штати посіли 19-те місце у глобальному списку з індексом 56,3. Китай (друга економіка світу), займає аж 122 місце у світі із рейтингом 21,5.

Де жити найдешевше: позиція України

На протилежному полюсі рейтингу опинилися країни з найнижчою вартістю життя. Абсолютний мінімум зафіксовано у Лівії, де індекс становить лише 12,3.

Україна також входить до переліку країн із найдоступнішими цінами на товари та послуги. Згідно з інфографікою, індекс для України становить 19,2. Це найнижчий показник серед представлених європейських країн — для порівняння, у сусідній Білорусі він становить 21,5, Молдові — 26,4, а в Косово — 19,5.

«Острівна націнка» та методологія

Варто пояснити, чому саме острівні держави (Бермуди, Каймани, Багами) очолюють такі рейтинги. Ключовий фактор тут — імпорт. Оскільки ці території ізольовані й мають обмежені ресурси, майже всі товари — від продуктів харчування до палива — доводиться завозити морем або авіатранспортом, що автоматично здорожчує їх для кінцевого споживача. Крім того, ці локації є центрами тяжіння для заможних туристів, що розігріває ринок нерухомості.

Щодо методології: індекс враховує вартість споживчих товарів, продуктів, ресторанів, транспорту та комунальних послуг, але не завжди повною мірою відображає рівень місцевих зарплат. Тому низький індекс (як в України) для іноземця з доларами означає «дешево», але для жителя з локальною зарплатою ціни можуть відчуватися як високі.