Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,4 млрд, що становить 66% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Митниці.
Товарообіг України у січні зріс на 21% — до $9,9 млрд
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
З яких країн найбільше імпортували
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,9 млрд, Туреччина — $703 млн, Польща — $623 млн.
З яких країн найбільше експортували
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $358 млн, Туреччини — на $276 млн, Італії — на $232 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:
-
машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,8 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів;
-
паливно-енергетичні — $1,1 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,6 млрд грн, що складає 43% надходжень митних платежів;
-
продукція хімічної промисловості — $869 млн
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,1 млрд грн, що складає 11% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $2 млрд
- метали та вироби з них — $286 млн
- машини, устаткування та транспорт — $253 млн
У січні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 187,1 млн грн.
Коментарі