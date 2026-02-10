Товарообіг України у січні зріс на 21% — до $9,9 млрд

Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,4 млрд, що становить 66% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Митниці.

З яких країн найбільше імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,9 млрд, Туреччина — $703 млн, Польща — $623 млн.

З яких країн найбільше експортували

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $358 млн, Туреччини — на $276 млн, Італії — на $232 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,8 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $1,1 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,6 млрд грн, що складає 43% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $869 млн

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,1 млрд грн, що складає 11% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $2 млрд

метали та вироби з них — $286 млн

машини, устаткування та транспорт — $253 млн

У січні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 187,1 млн грн.