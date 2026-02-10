НБУ оштрафував платіжний сервіс WayForPay на 1,7 млн грн

Національний банк України (НБУ) застосував жорсткі заходи впливу до одного з гравців українського ринку електронних платежів — фінансової компанії «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», відомої під брендом WayForPay. Регулятор зобов'язав установу сплатити штраф у розмірі 1,7 мільйона гривень через недотримання вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 10 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підставою для санкцій стали результати безвиїзного нагляду — процедури, коли НБУ дистанційно перевіряє звітність та діяльність фінансових установ. У ході моніторингу регулятор виявив порушення профільного Закону України «Про платіжні послуги».

Національний банк встановив жорсткі часові рамки для виконання свого рішення. Компанія WayForPay зобов'язана сплатити повну суму штрафу протягом п'яти робочих днів з моменту отримання офіційного документа від регулятора.

Варто зазначити, що WayForPay є сервісом-посередником, який забезпечує прийом онлайн-платежів для тисяч інтернет-магазинів та бізнесів в Україні, дозволяючи проводити оплати картками будь-яких банків.