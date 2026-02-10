Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 13:44

Мінфін розпочав підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки

Міністерство фінансів розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2027−2029 роки — ключового середньострокового документа, який стане підґрунтям для формування проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік, йдеться у повідомленні відомства.

Міністерство фінансів розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2027−2029 роки — ключового середньострокового документа, який стане підґрунтям для формування проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік, йдеться у повідомленні відомства.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі підготовкиМіністерство фінансів уже підготувало та надіслало лист головним розпорядникам коштів (ГРК) державного бюджету щодо підготовки проєкту Бюджетної декларації на 2027−2029 роки.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі підготовки

Міністерство фінансів уже підготувало та надіслало лист головним розпорядникам коштів (ГРК) державного бюджету щодо підготовки проєкту Бюджетної декларації на 2027−2029 роки. Від ГРК буде отримано інформацію, необхідну для визначення базового обсягу видатків та розрахунку середньострокових бюджетних показників.

Відповідно до карти бюджетного процесу, на початку березня 2026 року Мінфін опрацює ключові макроекономічні та соціальні параметри на 2027−2029 роки, зокрема макроекономічний прогноз, показники економічного розвитку, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу.

Також враховуватимуться прогнозні показники доходів бюджету, параметри фіскальної політики, граничні обсяги видатків і надання державних гарантій.

Упродовж квітня-травня 2026 року передбачено отримання та опрацювання бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету, проведення погоджувальних нарад та уточнення середньострокових бюджетних показників.

До середини травня проєкт Бюджетної декларації на 2027−2029 роки буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України, а до початку червня — внесено до Верховної Ради.

Карта бюджетного процесу також визначає подальші етапи підготовки проєкту Державного бюджету України на 2027 рік — від доведення у липні 2026 року граничних показників видатків до головних розпорядників коштів і формування бюджетних запитів до подання Урядом проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік до Верховної Ради України до 15 вересня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
