В ChatGPT запустили рекламу, але поки лише в США

Компанія OpenAI офіційно оголосила про початок інтеграції рекламних оголошень у свій популярний чат-бот ChatGPT. Цей крок знаменує кардинальну зміну у філософії компанії, адже раніше її генеральний директор Сем Альтман висловлювався проти рекламної моделі монетизації. Відтепер користувачі у США почнуть бачити промо-матеріали під час спілкування зі штучним інтелектом. Про це повідомляє OpenAI у своєму корпоративному блозі.

Кінець епохи безкоштовного контенту

Рекламу бачитимуть дві категорії користувачів: ті, хто користується безкоштовною версією сервісу, а також передплатники нового тарифного плану «ChatGPT Go», вартість якого становить 8 доларів на місяць.

Водночас користувачі преміальних тарифів — Plus, Pro, Business та Enterprise — і надалі працюватимуть у вільному від реклами середовищі. В OpenAI пояснюють, що впровадження реклами є необхідним кроком для фінансування дороговартісної інфраструктури, яка забезпечує роботу безкоштовних версій нейромережі.

Як це працюватиме

Алгоритм показу оголошень базуватиметься на контексті поточної розмови, а також історії попередніх запитів. Система аналізуватиме тему діалогу, щоб запропонувати релевантні товари чи послуги.

Наприклад, якщо користувач шукає рецепти страв, чат-бот може показати рекламу сервісів доставки їжі або кулінарних наборів. Якщо на одну тему претендують кілька рекламодавців, алгоритм обере найбільш відповідну пропозицію.

«Якщо ви не хочете бачити рекламу, ви можете перейти на плани Plus або Pro, або відмовитися від реклами на рівні Free в обмін на меншу кількість безкоштовних щоденних повідомлень», — зазначають у компанії.

Гарантії конфіденційності та незалежність ШІ

Одним із найбільших побоювань користувачів є ризик того, що комерційні інтереси впливатимуть на об'єктивність відповідей штучного інтелекту. В OpenAI запевняють, що цього не станеться.

Реклама не впливатиме на генерацію відповідей, а рекламодавці не отримають доступу до листувань, запевняють в компанії.

Також зазначається, що на початковому етапі компанія не використовуватиме для таргетування дані про поведінку користувачів на інших сайтах за межами ChatGPT, хоча більшість великих гравців ринку (як-от Google чи Meta) активно використовують такі інструменти.