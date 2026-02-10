Китай закликав свої банки припинити спонсорувати США

Казначейські облігації США продовжили падати після рекомендацій китайських регуляторів банкам скоротити вкладення через волатильність ринку. Прибутковість 10-річних облігацій зросла на 4 базові пункти до 4,25%, а індекс Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,2%. Про це пише Bloomberg.

Падіння облігацій

Казначейські облігації США продовжили падіння після того, як китайські регулятори порадили фінансовим установам країни скоротити свої вкладення в держоблігації США через побоювання волатильності ринку. Це сталося на тлі зростання прибутковості американських цінних паперів.

Прибутковість еталонних держоблігацій США зросла на чотири базові пункти і досягла 4,25%.

У Лондоні прибутковість збільшилася на два базові пункти до 4,22%, а прибутковість 30-річних облігацій зросла на три базові пункти до 4,88%. Індекс Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,2%.

Джерела повідомили, що китайські чиновники закликали банки обмежити купівлю держоблігацій США та скоротити свої позиції, якщо частка таких інвестицій висока. Конкретних цільових показників та термінів чиновники не назвали, і ця вказівка не стосується держоблігацій Китаю.

Хоча це було зроблено з метою диверсифікації ризиків, такий крок може посилити глобальну тенденцію останнім часом. Країни, такі як Індія та Бразилія, знижують свою частку у найбільшому у світі ринку облігацій на тлі зростання сумнівів щодо привабливості американських активів. Геополітичні ризики, включаючи загрози президента США Дональда Трампа на адресу Гренландії, посилили занепокоєння та спонукали до пошуку альтернативних активів, таких як золото.

Що кажуть аналітики

Гарет Беррі, стратег Macquarie Group Ltd, зазначив, що це останнє свідчення формування закономірності та ознака того, що очікування довгострокового структурного відтоку коштів із долара не є просто міражем.

Кетлін Брукс, директор з досліджень у компанії XTB, зазначила, що початкові продажі були обмеженими. Вона попередила, що якщо Китай розпочне масштабну програму розпродажу своїх держоблігацій США, це викличе різке зростання прибутковості на американському та світовому ринках, що призведе до серйозних потрясінь у світовій економіці.

Ринок облігацій вважає, що Китай не вживатиме таких дій або зробить це повільно і поступово, що пояснює стабільність прибутковості.

За офіційними даними США, обсяг казначейських облігацій, що належать інвесторам з Китаю, скоротився вдвічі і досяг 682,6 млрд доларів, що є найнижчим рівнем з 2008 року. Це зниження відбулося порівняно з піком 1,32 трлн доларів, зафіксованим наприкінці 2013 року. У той же час у Бельгії, де активи зазвичай включають китайські депозитарні рахунки, обсяг володіння держоблігаціями США збільшився вчетверо з кінця 2017 року і досяг 481 млрд доларів.

Загальний обсяг непогашених інвестицій Китаю до американських цінних паперів, включаючи облігації та акції американських агентств, залишався відносно стабільним з кінця 2023 року. Китай є третім за величиною іноземним власником держоблігацій США після Японії та Великобританії.

Мартін Уеттон, керівник відділу стратегії фінансових ринків у Westpac Banking Corp., заявив, що значна частина боргу знаходиться в руках китайських державних установ, які, ймовірно, мають досить короткий термін погашення з міркувань ліквідності. Він додав, що це означає, що обсяг казначейських облігацій, доступний для банків, невеликий і Китай не створює ажіотаж на ринку держоблігацій на щомісячних аукціонах.

За даними Міністерства фінансів США, у листопаді обсяг зарубіжних інвестицій у держоблігації США досяг рекордного рівня. Збільшення запасів у Норвегії, Канаді та Саудівській Аравії компенсувало чергове місячне зниження загального обсягу інвестицій у Китаї.

Казначейські облігації США показали більш високу прибутковість у порівнянні з аналогічними інструментами завдяки високим процентним ставкам. За останні 12 місяців ці цінні папери зросли на 5,3%, поступаючись лише Сінгапуру та Ізраїлю серед найбільших розвинених ринків суверенного боргу.

Місяць тому Трамп застеріг європейські країни від продажу американських активів у відповідь на його загрози введення мит щодо Гренландії. Незважаючи на напруженість між Пекіном і Вашингтоном, відносини стабілізувалися після торгового перемир'я минулого року.

Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Capital Markets у Сінгапурі, зазначила, що це скоріше диверсифікація, ніж дедоларизація, але вона може дати ринку додатковий імпульс завдяки знецінюванню валюти. Вона також зазначила, що китайські резерви та китайські банки мають різні цілі, і регулятори можуть посилити правила регулювання банківських ризиків, навіть якщо резервам, як і раніше, необхідні ліквідні активи в доларах США для інтервенцій або управління ліквідністю.