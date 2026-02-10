Alphabet випустить рідкісні 100-річні облігації у фунтах стерлінгів

Alphabet готується випустити рідкісні 100-річні облігації у фунтах стерлінгів у рамках мультивалютної боргової пропозиції, розширюючи свої запозичення для фінансування інвестицій у штучний інтелект, повідомила Financial Times.

Що відомо про вікові облігації

Сторічні облігації будуть включені до дебютного випуску материнської компанії Google у фунтах стерлінгів цього тижня, повідомляє FT з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Боргові інструменти надтривалого терміну вкрай незвичайні, особливо в технологічному секторі, причому сторічні облігації IBM 1996 є одним з небагатьох прецедентів від великої технологічної компанії.

Водночас Alphabet продала у понеділок доларові облігації на суму $20 мільярдів, збільшивши пропозицію з спочатку запланованих $15 мільярдів через високий попит інвесторів.

Компанія також організує продаж облігацій у швейцарських франках у рамках свого мультивалютного підходу, повідомляє FT.

Історія випуску вікових облігацій

Сторічні облігації були рідкістю на ринках фунта стерлінгів, їх випускали лише Оксфордський університет, EDF та Wellcome Trust, останній випуск був у 2018 році.

Хоча ці наддовгострокові облігації були поширені в умовах низьких процентних ставок після фінансової кризи, вони залишаються винятком у корпоративних фінансах.

Банкір, що бере участь у угоді, повідомив FT, що стратегія Alphabet щодо випуску мультивалютних облігацій спрямована на диверсифікацію бази інвесторів, враховуючи значні потреби у капіталі, з якими стикаються великі технологічні компанії, які реалізують ініціативи в галузі ШІ.