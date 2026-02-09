Екскерівник Ощадбанку очолив профільну банківську асоціацію

Національна асоціація банків України (НАБУ) отримала нового очільника. Рада організації ухвалила рішення про призначення на посаду Президента Сергія Наумова, який донедавна керував одним із найбільших державних банків країни — Ощадбанком . Головною метою кадрової ротації є посилення голосу фінансових установ у діалозі з владою та міжнародними партнерами. Про це повідомляє пресслужба асоціації у Facebook 9 лютого.

Сергій Наумов — фігура добре відома на фінансовому ринку, він має за плечима понад 30 років професійного стажу. Останні п’ять років банкір обіймав посаду голови правління АТ «Ощадбанк».

На новій посаді перед Наумовим стоять амбітні завдання: підвищити інституційну спроможність асоціації та забезпечити ефективний захист інтересів банківської спільноти. Він має стати ключовим комунікатором між банками, Національним банком України (регулятором) та урядом.