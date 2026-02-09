«Китайські тітоньки» розгойдують ринок: як прості інвестори спричинили золоту лихоманку

Страх перед глобальною нестабільністю та економічними проблемами всередині країни змушує мільйони китайських домогосподарств масово скуповувати дорогоцінні метали. Цей попит став настільки потужним, що прості громадяни, яких у Китаї називають «тітоньками-інвесторами», перетворилися на рушійну силу світового ринку золота та срібла, спричинивши як рекордні злети, так і нещодавні різкі падіння цін. Про це пише The Wall Street Journal.

Втеча у «тиху гавань»

Масштаби скуповування металів вражають: лише за 2025 рік китайські приватні інвестори придбали близько 432 тонн золотих зливків та монет. Це на 28% більше, ніж роком раніше. За даними Всесвітньої ради по золоту, на Китай припала майже третина всіх світових покупок у цій категорії минулого року.

Яскравим прикладом такої поведінки є 43-річна вчителька з Пекіна Роуз Тян. Напередодні Нового року за місячним календарем вона, як і мільйони інших китайців, відвідує ювелірні ринки, щоб конвертувати свої заощадження у фізичний метал.

Головна причина такої поведінки — відсутність альтернатив. Китайці мають обмежені можливості для збереження капіталу: ринок нерухомості перебуває у глибокій кризі, місцевий фондовий ринок демонструє високу волатильність, а ставки за банківськими депозитами залишаються низькими. Тому всі — від досвідчених інвесторів середнього віку (так званих «тітоньок») до молоді, вкладаються у золото. Попит настільки високий, що в Китаї метал торгується з премією (націнкою) порівняно зі світовими цінами.

Від ейфорії до паніки

Інвестування стало максимально доступним: багато хто купує «паперове золото» через фонди ETF у додатках WeChat або Alipay так само просто, як замовляє каву. Інші ж шикуються в черги за фізичними зливками та однограмовими «золотими бобами» в скляних банках.

Цей ажіотаж, підігрітий використанням кредитного плеча (позикових коштів), розігнав ціни до історичних максимумів. Але 30 січня ринок розвернувся: золото та срібло зазнали найбільшого одноденного падіння за десятиліття. Тригером стала новина про те, що президент Трамп планує номінувати Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, що призвело до зміцнення долара і обвалу металів.

За словами Хонг Мяо, продавця одного з магазинів на ювелірному ринку в Пекіні, нещодавнє зниження цін привело до збільшення відвідуваності ринку. Продажі золотих злитків зросли.

У китайських соцмережах інвестори, які втратили гроші, скаржилися, що їх «порізали, як цибулю-порей» (китайський аналог виразу про «стрижку хом'яків» — коли недосвідчені інвестори втрачають кошти на піку ринку). У відповідь банки посилили вимоги до маржинальної торгівлі, обмежуючи можливості позичати гроші на купівлю металів.

Зараз на ринку панує обережність. Хоча падіння цін дещо пожвавило продажі фізичного золота, більшість покупців зайняли вичікувальну позицію.

Водночас частина інвесторів перемикає увагу на срібло, вважаючи його недооціненим.