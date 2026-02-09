Чи зможе Україна отримати 90 млрд євро від ЄС без кредита МВФ: експерт пояснив важливий нюанс

Без прогресу переговорів з МВФ (особливо щодо нової програми) отримання грошей від ЄС у 2026 році опиниться під великим питанням або буде суттєво обмежене. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Допомога ЄС

За словами Шевчишина, зараз активно обговорюється ризик відсутності допомоги ЄС у прив'язці до" кредиту МВФ.

«Важливо сказати, що прямої умови ЄС щодо запуску програми з МВФ для отримання 90 млрд євро немає. Однак для виділення коштів ЄС спиратиметься на оцінки МВФ та стратегію розвитку України, яка має бути узгоджена з МВФ. Тобто передбачається, що співпраця України з Фондом буде продовжена, а Фонд виступатиме свого роду консультантом, аудитором і відправною точкою для виділення коштів Україні.

Виходить, юридично — немає прямої вимоги, але фактично — без прогресу по МВФ (особливо щодо нової програми) отримання грошей від ЄС у 2026 році опиниться під великим питанням або буде суттєво обмежене", — пояснив експерт.

Він зазначає, що ВР голосувати по запропонованих Урядом ініціативах не горить бажанням.

«А отже, ризик фінансування, яке для України є критичним, залишається на повістці дня. А от НБУ з цього приводу максимально позитивно налаштований, й в інфляційному звіті цей ризик не розглядається, як домінуючий. Але апокаліпсису не чекаю», — підсумував він.