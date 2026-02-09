Не долар і не євро: польський злотий став більш вигідною валютою для заощаджень

Традиційно українці обирають американський долар або євро як «тиху гавань» для збереження своїх заощаджень. Проте статистика останнього року руйнує цей стереотип: польська національна валюта продемонструвала найвищу динаміку зростання по відношенню до гривні, випередивши класичні валюти-важковаговики. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України станом на 9 лютого 2026 року.

Злотий — несподіваний лідер перегонів

Аналіз курсових коливань за період з початку 2025 року до лютого 2026 року показує впевнене лідерство польського злотого. На початку 2025 року офіційний курс становив 10,20 грн за один злотий. Свого піка валюта досягла 29 січня 2026 року, сягнувши позначки 12,19 грн.

Таким чином, зростання вартості злотого на максимумі склало ≈19,51%. Станом на 9 лютого курс дещо скорегувався до 12,03 грн, але все одно залишається на високому рівні.

Долар пасе задніх, євро — дихає в спину

У той час як польська валюта стрімко дорожчала, американський долар продемонстрував напрочуд скромні результати.

Долар США: На початку 2025 року коштував 42,03 грн. Історичний максимум було зафіксовано 19 січня 2026 року на рівні 43,41 грн. Приріст склав лише ≈3,28%. Наразі курс становить 43,03 грн.

Євро: Європейська валюта показала значно кращий результат за долар, але все ж поступилася злотому. Стартувавши з 43,67 грн, євро зріс до пікових 51,24 грн (29 січня 2026 року), що становить ≈17,33% приросту. Поточний курс — 51,12 грн.

Крос-курси та залежність від єврозони

Польський злотий історично має сильну кореляцію (взаємозв'язок) з євро, оскільки економіка Польщі тісно інтегрована в ринок Європейського Союзу. Динаміка, яку ми спостерігаємо (сильний ріст євро та злотого на тлі слабкого долара), свідчить про глобальне ослаблення американської валюти на світових ринках. Пара євро/долар (EUR/USD) пішла вгору, потягнувши за собою і валюти країн-сусідів ЄС.

Злотий випередив навіть євро (19,5% проти 17,3%) завдяки внутрішнім факторам Польщі: розблокуванню фондів ЄС, притоку іноземних інвестицій та жорсткій монетарній політиці місцевого центробанку, який утримував високі ставки для боротьби з інфляцією, роблячи нацвалюту привабливою для інвесторів.