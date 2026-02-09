Не долар і не євро: польський злотий став більш вигідною валютою для заощаджень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 19:11

Не долар і не євро: польський злотий став більш вигідною валютою для заощаджень

Традиційно українці обирають американський долар або євро як «тиху гавань» для збереження своїх заощаджень. Проте статистика останнього року руйнує цей стереотип: польська національна валюта продемонструвала найвищу динаміку зростання по відношенню до гривні, випередивши класичні валюти-важковаговики. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України станом на 9 лютого 2026 року.

Традиційно українці обирають американський долар або євро як «тиху гавань» для збереження своїх заощаджень.

Злотий — несподіваний лідер перегонів

Аналіз курсових коливань за період з початку 2025 року до лютого 2026 року показує впевнене лідерство польського злотого. На початку 2025 року офіційний курс становив 10,20 грн за один злотий. Свого піка валюта досягла 29 січня 2026 року, сягнувши позначки 12,19 грн.

Таким чином, зростання вартості злотого на максимумі склало ≈19,51%. Станом на 9 лютого курс дещо скорегувався до 12,03 грн, але все одно залишається на високому рівні.

Долар пасе задніх, євро — дихає в спину

У той час як польська валюта стрімко дорожчала, американський долар продемонстрував напрочуд скромні результати.

  • Долар США: На початку 2025 року коштував 42,03 грн. Історичний максимум було зафіксовано 19 січня 2026 року на рівні 43,41 грн. Приріст склав лише ≈3,28%. Наразі курс становить 43,03 грн.
  • Євро: Європейська валюта показала значно кращий результат за долар, але все ж поступилася злотому. Стартувавши з 43,67 грн, євро зріс до пікових 51,24 грн (29 січня 2026 року), що становить ≈17,33% приросту. Поточний курс — 51,12 грн.

Крос-курси та залежність від єврозони

Польський злотий історично має сильну кореляцію (взаємозв'язок) з євро, оскільки економіка Польщі тісно інтегрована в ринок Європейського Союзу. Динаміка, яку ми спостерігаємо (сильний ріст євро та злотого на тлі слабкого долара), свідчить про глобальне ослаблення американської валюти на світових ринках. Пара євро/долар (EUR/USD) пішла вгору, потягнувши за собою і валюти країн-сусідів ЄС.

Злотий випередив навіть євро (19,5% проти 17,3%) завдяки внутрішнім факторам Польщі: розблокуванню фондів ЄС, притоку іноземних інвестицій та жорсткій монетарній політиці місцевого центробанку, який утримував високі ставки для боротьби з інфляцією, роблячи нацвалюту привабливою для інвесторів.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає oazisOli и 55 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами