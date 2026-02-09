НБУ знизив курс гривні до євро

НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 10 лютого. Курс долара майже не змінився, а от євро подорожчало. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Курс долара

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,03 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у понеділок (43,05).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 51,12 грн, що на 36 копійок більше, ніж у понеділок (50,76).

Історичний максимум євро: 51,24 (29.01.26).

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого: 12,03 грн (у понеділок 12,13 грн).

