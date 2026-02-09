НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 10 лютого. Курс долара майже не змінився, а от євро подорожчало. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
9 лютого 2026, 15:41
НБУ знизив курс гривні до євро
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,03 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у понеділок (43,05).
Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 51,12 грн, що на 36 копійок більше, ніж у понеділок (50,76).
Історичний максимум євро: 51,24 (29.01.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого: 12,03 грн (у понеділок 12,13 грн).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 54 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі