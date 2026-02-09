Гроші на світло: уряд розпочав виплати ФОПам та видачу безвідсоткових кредитів на генератори

Державні програми підтримки енергонезалежності перейшли від етапу планування до реального фінансування. Перші транші допомоги та кредитні кошти для закупівлі енергетичного обладнання вже надійшли на рахунки українських підприємців та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у понеділок, 9 лютого.

Ажіотаж серед малого бізнесу

Програма підтримки фізичних осіб-підприємців (ФОП) продемонструвала високий попит вже у перший тиждень роботи. Представники малого бізнесу активно звертаються за фінансовою допомогою для забезпечення безперервної роботи.

«Допомога ФОПам на енергонезалежність. За тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2−3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисяч заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги», — зазначила Юлія Свириденко.

Пільгове кредитування: перші результати

Паралельно запрацював оновлений механізм програми «Доступні кредити 5−7−9», адаптований під потреби енергетичної кризи. Банківський сектор вже видав перший кредит під 0% річних на суму 1,1 млн грн. Ці кошти підуть на закупівлю генераторів та супутнього обладнання.

Загалом бізнес демонструє готовність інвестувати в енергостійкість: до 18 банків-партнерів надійшло майже тисяча заявок (963) на загальну суму, що перевищує 1 мільярд гривень.

«Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень», — уточнила очільниця уряду.

Масштабна генерація та «СвітлоДім»

Для більш потужних споживачів та ОСББ діють окремі механізми фінансування. Наразі вже підписано 115 кредитних угод на 2,19 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на створення систем власної генерації — газотурбінних, газопоршневих та біогазових установок. Загальний портфель заявок у цьому сегменті вже сягнув 6 млрд грн.

Також стартувала програма для багатоквартирних будинків «СвітлоДім». Перші 19 заявок від ОСББ Києва та області на суму 5,1 млн грн вже погодили.

«Кошти перераховуються заявникам протягом двох днів після підтвердження. Будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі — для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень», — пояснила Свириденко.

Окрім фінансових інструментів, держава реалізує гуманітарну підтримку. У найбільш постраждалих від морозів районах понад 30 тисяч людей отримали «пакунки тепла» від Групи Нафтогаз. До ініціативи приєдналися й інші енергетичні гіганти (Енергоатом, Укренерго), які готують ще 70 тисяч таких наборів для вразливих верств населення.