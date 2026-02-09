Гроші на світло: уряд розпочав виплати ФОПам та видачу безвідсоткових кредитів на генератори

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 17:15

Гроші на світло: уряд розпочав виплати ФОПам та видачу безвідсоткових кредитів на генератори

Державні програми підтримки енергонезалежності перейшли від етапу планування до реального фінансування. Перші транші допомоги та кредитні кошти для закупівлі енергетичного обладнання вже надійшли на рахунки українських підприємців та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у понеділок, 9 лютого.

Державні програми підтримки енергонезалежності перейшли від етапу планування до реального фінансування.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ажіотаж серед малого бізнесу

Програма підтримки фізичних осіб-підприємців (ФОП) продемонструвала високий попит вже у перший тиждень роботи. Представники малого бізнесу активно звертаються за фінансовою допомогою для забезпечення безперервної роботи.

«Допомога ФОПам на енергонезалежність. За тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2−3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисяч заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги», — зазначила Юлія Свириденко.

Пільгове кредитування: перші результати

Паралельно запрацював оновлений механізм програми «Доступні кредити 5−7−9», адаптований під потреби енергетичної кризи. Банківський сектор вже видав перший кредит під 0% річних на суму 1,1 млн грн. Ці кошти підуть на закупівлю генераторів та супутнього обладнання.

Загалом бізнес демонструє готовність інвестувати в енергостійкість: до 18 банків-партнерів надійшло майже тисяча заявок (963) на загальну суму, що перевищує 1 мільярд гривень.

«Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень», — уточнила очільниця уряду.

Масштабна генерація та «СвітлоДім»

Для більш потужних споживачів та ОСББ діють окремі механізми фінансування. Наразі вже підписано 115 кредитних угод на 2,19 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на створення систем власної генерації — газотурбінних, газопоршневих та біогазових установок. Загальний портфель заявок у цьому сегменті вже сягнув 6 млрд грн.

Також стартувала програма для багатоквартирних будинків «СвітлоДім». Перші 19 заявок від ОСББ Києва та області на суму 5,1 млн грн вже погодили.

«Кошти перераховуються заявникам протягом двох днів після підтвердження. Будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі — для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень», — пояснила Свириденко.

Окрім фінансових інструментів, держава реалізує гуманітарну підтримку. У найбільш постраждалих від морозів районах понад 30 тисяч людей отримали «пакунки тепла» від Групи Нафтогаз. До ініціативи приєдналися й інші енергетичні гіганти (Енергоатом, Укренерго), які готують ще 70 тисяч таких наборів для вразливих верств населення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами