Українцям пропонують заробляти на вітряках із дохідністю 14% у євро

Втрата 8,5 ГВт генеруючих потужностей (переважно теплових та гідроелектростанцій) з жовтня 2025 року змушує Україну пришвидшувати розвиток альтернативних джерел енергії. У відповідь на ці виклики на ринку з'явився новий інструмент — інвестиційна платформа Varto, яка відкриває доступ до вкладень у відновлювану енергетику для приватних інвесторів. Раніше цей ринок був прерогативою великого капіталу, однак тепер вкластися у діючі вітропарки може ширше коло громадян.
Що саме пропонують інвесторам
Першим активом, доступним на платформі, стали дві вітроенергетичні установки мультимегаватного класу, розташовані в Закарпатській області. Їхня сумарна потужність становить 10,4 МВт.
Ключова перевага пропозиції — об'єкти вже збудовані, введені в експлуатацію та підключені до мережі. Тобто інвестори вкладають кошти не в «котлован» чи проєктну документацію, а в працюючий бізнес, який вже генерує електрику та продає її на ринку.
Фінансова модель: поріг входу та гарантії
Модель заробітку базується на продажу згенерованої електроенергії в загальну мережу. Заявлена середня прогнозована дохідність становить 14,29% річних у євроеквіваленті. Ця цифра враховує операційний прибуток від продажу електрику та фінальний продаж активу.
Основні умови для інвесторів:
- Поріг входу: Мінімальна сума інвестиції становить 122 000 гривень.
- Виплати: Дивіденди виплачуються щоквартально.
- Прозорість: Усі угоди проходять через ліцензованого брокера «УНІВЕР Капітал», а фінансова модель пройшла аудит міжнародної компанії Kreston.
Інвестори отримають доступ до цифрового кабінету, де в режимі реального часу оновлюються дані про швидкість вітру, обсяги виробітку енергії та фінансові надходження.
