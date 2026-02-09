Українцям пропонують заробляти на вітряках із дохідністю 14% у євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 16:55

Українцям пропонують заробляти на вітряках із дохідністю 14% у євро

Втрата 8,5 ГВт генеруючих потужностей (переважно теплових та гідроелектростанцій) з жовтня 2025 року змушує Україну пришвидшувати розвиток альтернативних джерел енергії. У відповідь на ці виклики на ринку з'явився новий інструмент — інвестиційна платформа Varto, яка відкриває доступ до вкладень у відновлювану енергетику для приватних інвесторів. Раніше цей ринок був прерогативою великого капіталу, однак тепер вкластися у діючі вітропарки може ширше коло громадян.

Втрата 8,5 ГВт генеруючих потужностей (переважно теплових та гідроелектростанцій) з жовтня 2025 року змушує Україну пришвидшувати розвиток альтернативних джерел енергії.

Що саме пропонують інвесторам

Першим активом, доступним на платформі, стали дві вітроенергетичні установки мультимегаватного класу, розташовані в Закарпатській області. Їхня сумарна потужність становить 10,4 МВт.

Ключова перевага пропозиції — об'єкти вже збудовані, введені в експлуатацію та підключені до мережі. Тобто інвестори вкладають кошти не в «котлован» чи проєктну документацію, а в працюючий бізнес, який вже генерує електрику та продає її на ринку.

Фінансова модель: поріг входу та гарантії

Модель заробітку базується на продажу згенерованої електроенергії в загальну мережу. Заявлена середня прогнозована дохідність становить 14,29% річних у євроеквіваленті. Ця цифра враховує операційний прибуток від продажу електрику та фінальний продаж активу.

Основні умови для інвесторів:

  • Поріг входу: Мінімальна сума інвестиції становить 122 000 гривень.
  • Виплати: Дивіденди виплачуються щоквартально.
  • Прозорість: Усі угоди проходять через ліцензованого брокера «УНІВЕР Капітал», а фінансова модель пройшла аудит міжнародної компанії Kreston.

Інвестори отримають доступ до цифрового кабінету, де в режимі реального часу оновлюються дані про швидкість вітру, обсяги виробітку енергії та фінансові надходження.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
9 лютого 2026, 17:14
#
Пара шахедов по 20к долларов за каждый и будет не 14% годовых, а -100% годовых.
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
9 лютого 2026, 17:16
#
Кстати, https://minfin.com.ua/2018/11/07/35548684/

СБУ арестовала банковский счет компании «Универ-Капитал»
Служба безопасности Украины наложила арест на банковский счет компании «Универ-Капитал». Об этом сообщил глава инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак на своей странице в Facebook.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає djjack и 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами