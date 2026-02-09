Біржа Bitunix запускає інструмент для торгівлі ф'ючерсами Smart Futures Grid

Bitunix , криптовалютна біржа, що найшвидше зростає у світі, запустила Futures Grid, новий інструмент автоматизованої торгівлі, призначений для допомоги користувачам у торгівлі безстроковими ф'ючерсними контрактами в межах визначеного діапазону цін.

Futures Grid дозволяє трейдерам вказати ціновий діапазон, кількість сіток, кредитне плече та напрямок торгівлі, після чого система автоматично розміщує ордери на купівлю та продаж. Стратегія розроблена для купівлі за нижчими цінами та продажу за вищими, коли ринок рухається в межах обраного діапазону. Користувачі можуть вибрати довгу або коротку позицію залежно від свого бачення ринку.

Інструмент працює безперервно після активації, що зменшує необхідність постійного ручного моніторингу. Головний стратег біржі Bitunix Стівен Гу заявив, що це ще одне цінне доповнення для користувачів, яке продовжує тенденцію додавання нових функцій до платформи.

«New Futures Grid — це автоматизований інструмент, який допомагає трейдерам ф'ючерсів автоматизувати свої торгові стратегії. Як біржа криптовалютних деривативів, ми повинні переконатися, що надаємо нашим користувачам найсучасніші інструменти в цьому плані», — сказав Гу. «Те, що робить використання цієї ф'ючерсної сітки придатним для Bitunix, — це те, що ми характеризуємося глибокою ліквідністю, що є важливим фактором для повноцінного функціонування цього інструменту».

Futures Grid підходить для користувачів, які віддають перевагу структурованому, заснованому на правилах підходу до торгівлі, особливо в умовах ринку з обмеженим діапазоном. Однак важливо зазначити, що ефективність також залежить від ринкових умов і параметрів, визначених користувачем.

Кожна стратегія сітки працює незалежно і автоматично призупиняється

Щоб використовувати ф'ючерсну сітку, користувачі виділяють USDT зі свого спотового рахунку, який виступає заставою для стратегії. Кожна сітка працює незалежно, що дозволяє одночасно запускати кілька ботів, не впливаючи один на одного.

Трейдери встановлюють ключові параметри, такі як торгова пара, діапазон цін, кількість сіток, кредитне плече та маржа. Опційні налаштування take-profit та stop-loss допомагають управляти ризиками.

Після підтвердження бот автоматично розміщує лімітні ордери. Якщо ринкова ціна виходить за межі встановленого діапазону, бот призупиняється і відновлює роботу тільки тоді, коли ціна повертається в діапазон. Користувачі можуть зупинити стратегію в будь-який момент, після чого всі позиції закриваються, а кошти повертаються на спотовий рахунок. Більш того, кожен рахунок може одночасно виконувати до 200 сіткових стратегій.

Futures Grid доповнює серію функцій, нещодавно представлених Bitunix

Запуск Futures Grid є продовженням серії продуктів, нещодавно представлених біржею Bitunix в рамках постійного розширення платформи. До них належать безстрокові ф'ючерсні контракти USDT-M і Coin-M, Copy Trading для доступу до стратегій кращих трейдерів одним кліком, режим Multi-Window Mode, що підтримує до 16 графіків одночасно, та K-Line Ultra для розширеного аналізу свічкових графіків.

Futures Grid додає функцію автоматичної торгівлі ф'ючерсами, що дозволяє користувачам легко реалізовувати торгові стратегії за допомогою вищезазначених інструментів, доступних на платформі.

Більше того, протягом 2025 року Bitunix досягла великого успіху як біржа, посівши 7-е місце за обсягом на Coinglass і отримавши такі нагороди, як «Проривна платформа року» від Criptoinforme, «Краща нова біржа року» від FinanceFeeds і «Краща біржа, що швидко зростає» від CexFinder. Крім того, минулого місяця біржа відзначила свою 4-ту річницю.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна біржа криптовалютних деривативів, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Платформа прагне забезпечити прозоре, відповідне вимогам та безпечне торговельне середовище для кожного користувача. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації, що підтримується обов'язковою процедурою KYC для забезпечення безпеки та відповідності вимогам. Завдяки глобальним стандартам захисту через Proof of Reserves (POR) та Bitunix Care Fund, Bitunix ставить на перше місце довіру користувачів та безпеку коштів. Система графіків K-Line Ultra забезпечує безперебійну торгівлю як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x та висока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.