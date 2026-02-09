Multi від Мінфін
9 лютого 2026, 16:10

Індійські НПЗ відмовляються від нафти росії заради угоди з США

Нафтопереробні компанії з Індії відмовляються від покупок російської нафти з постачанням у квітні і планують утриматися від угод із нею протягом більш тривалого періоду, що допоможе Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США, передає Reuters з посиланням на джерела.

Нафтопереробні компанії з Індії відмовляються від покупок російської нафти з постачанням у квітні і планують утриматися від угод із нею протягом більш тривалого періоду, що допоможе Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США, передає Reuters з посиланням на джерела.

«Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries не приймають пропозиції від трейдерів щодо навантаження російської нафти в березні та квітні», — наводять журналісти слова трейдера, який звертався до компаній.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries не приймають пропозиції від трейдерів щодо навантаження російської нафти в березні та квітні», — наводять журналісти слова трейдера, який звертався до компаній.

«Більшість інших нафтопереробних компаній припинили закупівлю російської нафти», — продовжує Reuters.

Представник МЗС Індії у відповідь на запит журналістів заявив: «Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об'єктивних ринкових умов і міжнародної динаміки, що змінюється, є основою нашої стратегії щодо забезпечення енергетичної безпеки».

Можлива торговельна угода між Індією та США

Все це відбувається на тлі того, як США та Індія наблизилися до укладання торгової угоди. Вони оголосили про рамках угоди, яку мають намір укласти до березня. Вона передбачає, зокрема, зниження торгових мит та поглиблення економічного співробітництва між країнами.

Напередодні стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував мито у розмірі 25 відсотків на експорт з Індії, введення яких було обґрунтоване тим, що Нью-Делі закуповує нафту в росії. З тексту указу, опублікованого агентством AFP, випливає, що країна зобов'язалася припинити подібні закупівлі.

Раніше Трамп говорив, що Вашингтон і Нью-Делі укладуть угоду, в рамках якої Індія почне закуповувати нафту у США і, можливо, у Венесуели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
