У Комітеті НБУ розділилися думки щодо темпів зниження облікової ставки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 14:26

У Комітеті НБУ розділилися думки щодо темпів зниження облікової ставки

Вісім членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) висловилися за зниження облікової ставки до 15% у січні, двоє — за її зниження до 14,5%, тоді як один учасник дискусії пропонував зберегти ставку на рівні 15,5%, йдеться в публікації регулятора у понеділок на його сайті.

Вісім членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) висловилися за зниження облікової ставки до 15% у січні, двоє - за її зниження до 14,5%, тоді як один учасник дискусії пропонував зберегти ставку на рівні 15,5%, йдеться в публікації регулятора у понеділок на його сайті.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗниження ставкиБільшість членів КМП, які підтримали зниження ставки до 15%, вважає, що стійке сповільнення інфляції, послаблення ризиків щодо достатності зовнішнього фінансування та збереження попиту на гривневі інструменти створюють передумови для старту циклу пом’якшення процентної політики, однак НБУ варто діяти виважено через підвищені інфляційні очікування, безпекові ризики та вплив руйнувань в енергосекторі на ціни з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зниження ставки

Більшість членів КМП, які підтримали зниження ставки до 15%, вважає, що стійке сповільнення інфляції, послаблення ризиків щодо достатності зовнішнього фінансування та збереження попиту на гривневі інструменти створюють передумови для старту циклу пом’якшення процентної політики, однак НБУ варто діяти виважено через підвищені інфляційні очікування, безпекові ризики та вплив руйнувань в енергосекторі на ціни з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

У грудні 2025 року як споживча, так і базова інфляція знизилися до 8% у річному вимірі, а тенденція до зниження інфляції зберігалася і в січні. Водночас інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Крім того, вказано, що від часу попереднього макропрогнозу змінився розподіл ризиків: зокрема, знизився ризик недостатності зовнішнього фінансування, зокрема завдяки рішенню Ради Європейського Союзу надати Україні EUR90 млрд фінансової допомоги у 2026−2027 рр.

Водночас регулятор переглянув припущення щодо дефіцитів електроенергії у бік погіршення через наслідки атак на енергетичну інфраструктуру, що вплинуло на прогноз інфляції та ВВП і передбачає стриманіше пом’якшення процентної політики, ніж очікувалося раніше.

Один із учасників також звернув увагу на ризики розширення бюджетних потреб: закладений до бюджету-2026 дефіцит на рівні 19% ВВП є нижчим, ніж у попередні роки, однак може зрости протягом року.

Двоє членів КМП, які виступали за зниження ставки до 14,5%, аргументували позицію тим, що інфляція сповільнюється відчутніше, ніж очікувалося, а послаблення ризиків щодо зовнішнього фінансування підсилює спроможність Нацбанку забезпечувати стійкість валютного ринку та спрямовувати інфляцію до цілі 5%.

Натомість один учасник дискусії висловився за збереження облікової ставки на рівні 15,5%, пояснюючи це погіршенням прогнозу інфляції на 2026 рік і високими інфляційними очікуваннями та вважаючи доцільним відтермінувати початок циклу пом’якшення процентної політики.

У підсумках дискусії зазначено, що всі члени КМП очікують подальшого пом’якшення процентної політики НБУ, однак оцінки щодо темпів зниження ставки відрізняються: частина учасників вважає, що простір для пом’якшення у 2026 році обмежений і може передбачати кілька кроків зі зниження ставки до 14,5%, тоді як інші допускають можливість суттєвішого зниження — до 12,5−13,5% — за умови послаблення проінфляційних ризиків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами