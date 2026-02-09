Китай радить банкам зменшити інвестиції в держборг США

Китайські регулятори рекомендували фінансовим установам країни обмежити свої вкладення в казначейські облігації США (US Treasuries). Офіційний Пекін занепокоєний можливими ризиками концентрації капіталу в одному активі та нестабільністю на ринку. Представники влади закликали банки не лише обмежити купівлю нових американських паперів, а й скоротити існуючі позиції, якщо вони є надто великими. Про це повідомляє Bloomberg 9 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Усна вказівка та побоювання волатильності

За словами інформованих джерел, ця директива була передана керівникам найбільших банків країни протягом останніх тижнів. Вона не стосується державних резервів Китаю, а спрямована виключно на комерційний сектор.

Влада побоюється, що великі портфелі американського боргу можуть зробити банки вразливими до різких коливань ринку. Ці застереження перегукуються з дискусіями, що точаться серед урядовців та фінансистів у всьому світі: чи залишається борг США надійною «тихою гаванню» та чи збереже долар свою привабливість.

Станом на вересень 2025 року китайські банки утримували доларових облігацій на суму близько 298 мільярдів доларів, хоча точна частка саме казначейських зобов'язань США у цій сумі невідома.

Економіка, а не геополітика?

Джерела наголошують, що це рішення продиктоване прагненням диверсифікувати (розподілити) ризики, а не геополітичними маневрами чи фундаментальною втратою довіри до платоспроможності США.

«Цей крок пояснюється диверсифікацією ринкових ризиків, а не геополітичним маневруванням чи фундаментальною втратою довіри до кредитоспроможності США», — зазначають джерела, додаючи, що чиновники не встановлювали конкретних цілей щодо обсягів чи термінів продажу.

Це відбувається на тлі відносного потепління у відносинах між Пекіном та Вашингтоном після минулорічного торговельного перемир'я. Крім того, Дональд Трамп планує зустрітися з Сі Цзіньпіном у Пекіні вже у квітні цього року.

Реакція ринку та позиція США

Інвестори нервово відреагували на цю новину: дохідність американських облігацій дещо зросла (ціна впала), а долар трохи ослаб. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент намагається заспокоїти ринки.

«Попри поширені наративи, ринок казначейських облігацій минулого року продемонстрував найкращі результати з 2020 року та зафіксував рекордний іноземний попит на аукціонах», — заявив Бессент минулого тижня.

Тим часом загальний обсяг володіння Китаєм держборгом США стабільно знижується. Якщо у 2013 році Китай був найбільшим кредитором Америки, то зараз він поступився першістю Японії та Великій Британії. У листопаді 2025 року портфель Китаю скоротився до 683 мільярдів доларів — найнижчого рівня з 2008 року.