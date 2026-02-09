Китай радить банкам зменшити інвестиції в держборг США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 12:54

Китай радить банкам зменшити інвестиції в держборг США

Китайські регулятори рекомендували фінансовим установам країни обмежити свої вкладення в казначейські облігації США (US Treasuries). Офіційний Пекін занепокоєний можливими ризиками концентрації капіталу в одному активі та нестабільністю на ринку. Представники влади закликали банки не лише обмежити купівлю нових американських паперів, а й скоротити існуючі позиції, якщо вони є надто великими. Про це повідомляє Bloomberg 9 лютого.

Китайські регулятори рекомендували фінансовим установам країни обмежити свої вкладення в казначейські облігації США (US Treasuries).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Усна вказівка та побоювання волатильності

За словами інформованих джерел, ця директива була передана керівникам найбільших банків країни протягом останніх тижнів. Вона не стосується державних резервів Китаю, а спрямована виключно на комерційний сектор.

Влада побоюється, що великі портфелі американського боргу можуть зробити банки вразливими до різких коливань ринку. Ці застереження перегукуються з дискусіями, що точаться серед урядовців та фінансистів у всьому світі: чи залишається борг США надійною «тихою гаванню» та чи збереже долар свою привабливість.

Станом на вересень 2025 року китайські банки утримували доларових облігацій на суму близько 298 мільярдів доларів, хоча точна частка саме казначейських зобов'язань США у цій сумі невідома.

Економіка, а не геополітика?

Джерела наголошують, що це рішення продиктоване прагненням диверсифікувати (розподілити) ризики, а не геополітичними маневрами чи фундаментальною втратою довіри до платоспроможності США.

«Цей крок пояснюється диверсифікацією ринкових ризиків, а не геополітичним маневруванням чи фундаментальною втратою довіри до кредитоспроможності США», — зазначають джерела, додаючи, що чиновники не встановлювали конкретних цілей щодо обсягів чи термінів продажу.

Це відбувається на тлі відносного потепління у відносинах між Пекіном та Вашингтоном після минулорічного торговельного перемир'я. Крім того, Дональд Трамп планує зустрітися з Сі Цзіньпіном у Пекіні вже у квітні цього року.

Реакція ринку та позиція США

Інвестори нервово відреагували на цю новину: дохідність американських облігацій дещо зросла (ціна впала), а долар трохи ослаб. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент намагається заспокоїти ринки.

«Попри поширені наративи, ринок казначейських облігацій минулого року продемонстрував найкращі результати з 2020 року та зафіксував рекордний іноземний попит на аукціонах», — заявив Бессент минулого тижня.

Тим часом загальний обсяг володіння Китаєм держборгом США стабільно знижується. Якщо у 2013 році Китай був найбільшим кредитором Америки, то зараз він поступився першістю Японії та Великій Британії. У листопаді 2025 року портфель Китаю скоротився до 683 мільярдів доларів — найнижчого рівня з 2008 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами