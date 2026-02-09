Multi від Мінфін
9 лютого 2026, 12:10

Інвестори минулого тижня вклали у срібло майже $500 млн

За шість торгових днів, що закінчилися в четвер, 5 лютого, інвестори вклали $430 млн у SLV — найбільший біржовий фонд срібла, пише Financial Times з посиланням на дані Vanda Research. Зокрема, 30 січня, коли ціна на дорогоцінний метал обвалилася на 27%, до фонду надійшло $100 млн, передає видання.

За шість торгових днів, що закінчилися в четвер, 5 лютого, інвестори вклали $430 млн у SLV — найбільший біржовий фонд срібла, пише Financial Times з посиланням на дані Vanda Research.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Привабливість срібла

Привабливість срібла тільки зросла після «грандіозного розпродажу», який деякі інвестори розцінили як можливість для покупки на спаді, пояснює аналітик StoneX Рона О'Коннелл. «Людей приваблює „сексапільність“ цього активу», — сказала вона.

Читайте також: Золото та срібло різко пішли вгору після паніки на ринках

Чому обвалилося срібло

У січні дорогоцінні метали злетіли в ціні під час ралі, підкріпленого спекулятивним імпульсом, геополітичною нестабільністю та побоюваннями щодо того, що ФРС США може втратити незалежність від Білого дому. Це стрімке зростання різко обірвалося наприкінці січня, коли срібло пережило найбільший обвал в історії, а падіння цін на золото стало найрізкішим з 2013 року.

Минулого тижня котирування залишалися вкрай волатильними: 5 лютого, наприклад, срібло подешевшало на 16%, що звело нанівець зростання попередніх двох днів.

Вартість срібла у понеділок

У понеділок, 9 лютого, спотова ціна на срібло підскочила на 5% — до $82 за унцію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
