Тіньовому флоту рф перекривають кисень: чому це важливо мовою цифр

Поки Кремль продовжує розігрувати міф про готовність воювати «вічно», Захід тихо перейшов до іншої логіки — не гучних заяв, а холодної, практичної дії. Без риторики. Без ілюзій. Без «сірих зон». Про те, як у російської воєнної економіки почали забирати кисень — барель за барелем, розповів колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» (2014−2021 роки) Андрій Коболєв.

Момент істини

Січень 2026 року став моментом істини для російського нафтового експорту. Так званий «тіньовий флот», який ще вчора вважався обхідним шляхом від санкцій, раптом виявився тим, чим він був від початку, — тимчасовим костуром. І цей костур почали методично вибивати з-під ніг.

Адміністрація Трампа зробила ставку не на кількість санкцій, а на їх реальну імплементацію. Результат — фізичні перехоплення танкерів, злам логістики та різке охолодження попиту з боку ключових азійських покупців.

Тіньовий флот: від «стратегії» до баласту

Січень остаточно показав: тіньовий флот не здатен забезпечити стабільний експорт у довгій дистанції. Фізичне захоплення танкерів — від Marinera до M/T Skipper — стало сигналом ринку: правила гри змінилися. Без дипломатичних реверансів і без надії сховатися в «юридичних сірих зонах». Це не точкові кейси. Це демонстрація готовності діяти.

Морські операції б’ють по пропозиції. Але справжній злам відбувається з іншого боку — зі сторони попиту.

Саме тут для Кремля починається складніша і значно небезпечніша історія.

Індія: кінець «дешевої нафти»

У січні 2026 року Індія — ключовий покупець російської нафти у 2023−2025 роках — фактично поставила паузу на нові закупівлі. Формальна причина — санкційні, страхові та платіжні ризики. Реальна — різка зміна балансу «ризик / вигода».

Коли вартість логістики росте, страховки зникають, а кожен рейс може завершитися арештом судна, навіть глибокий дисконт перестає бути аргументом.

Китай: купує, але ламає модель

Китай не робить гучних заяв. Він діє значно раціональніше — і значно болючіше для Москви.

Пекін користується слабкістю партнера і:

жорстко тисне на дисконт;

вимагає повної прозорості логістики;

уникає будь-яких схем, які можуть зачепити китайські банки, страховиків або держкорпорації;

дедалі частіше нав’язує умови постачання, вигідні виключно Китаю — за ціною, строками та валютними параметрами.

Для Кремля це означає просту річ: навіть ті барелі, які доходять до Китаю, приносять значно менше грошей, ніж раніше. А будь-яке ускладнення логістики миттєво б'є і по цих обсягах.

Чому це важливо: цифри без ілюзій

1. Падіння логістичної спроможності

Лише за один місяць з обороту виведено близько 200 тис. тонн чистого тоннажу. У реальному вимірі — це мільйони барелів, які фізично не дійшли до покупців.

2. Логістичний шок

Січневі перехоплення, «кінетичні санкції» та охолодження Індії вже вибили близько 10% потужностей тіньового експорту порівняно із середніми показниками 2025 року.

3. Ефект доміно

Понад 40 танкерів або простоюють, або хаотично змінюють прапори й власників. Ризик втратити судно повністю перевищує будь-який можливий прибуток.

4. Удар по грошовому потоку

Коли одночасно:

зменшується фізичний обсяг експорту,

звужується коло покупців,

Китай платить менше,

а логістичні витрати стрімко зростають,

нафтові доходи тануть значно швидше, ніж це видно в офіційній статистиці.