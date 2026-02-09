Японські акції оновили історичні максимуми після тріумфу партії Санае Такаічі на виборах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 11:17

Японські акції оновили історичні максимуми після тріумфу партії Санае Такаічі на виборах

Фондовий ринок Японії відреагував бурхливим зростанням на переконливу перемогу правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на чолі з прем'єр-міністром Санае Такаічі. Індекс Nikkei 225 злетів на 4,4%, встановивши новий історичний рекорд, а ширший індекс Topix додав близько 2,3%. Політична стабільність та очікування нових економічних стимулів заспокоїли інвесторів, а японська єна відійшла від небезпечної зони, що загрожувала валютними інтервенціями. Про це повідомляє Bloomberg.

Фондовий ринок Японії відреагував бурхливим зростанням на переконливу перемогу правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на чолі з прем'єр-міністром Санае Такаічі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Торгівля Такаічі»: ставка на витрати та оборону

Інвестори з ентузіазмом сприйняли новину про те, що ЛДП самостійно здобула конституційну більшість (дві третини місць) у нижній палаті парламенту. Такий результат розв'язує руки уряду для реалізації амбітних планів щодо збільшення державних видатків та інвестицій в економіку.

Головними бенефіціарами ралі стали компанії, пов'язані з напівпровідниками та обороною. Акції виробника обладнання для чіпів Advantest Corp. показали одне з найбільших зростань, підскочивши на 15%.

«Сильні результати виборів для Такаічі є позитивом для японських акцій у середньо- та довгостроковій перспективі», — зазначив Раджив Де Мелло, портфельний менеджер Gama Asset Management SA.

Аналітики прогнозують, що лідерами зростання залишатимуться великі компанії-експортери (на кшталт Toyota), банки та оборонний сектор.

Валютний перепочинок та боргові ризики

Японська єна, яка останнім часом перебувала під тиском, зміцнилася на 0,2% до 156,85 за долар. Це віддалило курс від критичної позначки 160, де раніше влада Японії була змушена втручатися для порятунку національної валюти.

Ринок державних облігацій також відреагував відносно спокійно, всупереч побоюванням повторення січневого обвалу. Прибутковість 10-річних облігацій зросла незначно — на 4 базисних пункти до 2,27%. Стабільність вдалося зберегти завдяки заявам міністра фінансів Сацукі Катами, яка запевнила, що заплановане зниження податку на продукти харчування не вимагатиме випуску нових боргових зобов'язань.

Тим не менш, головний валютний чиновник Японії Ацуші Мімура заявив, що продовжує стежити за ринками з «високим почуттям терміновості». Стратеги попереджають: якщо прибутковість японських облігацій різко зросте, це може створити проблеми не лише для Токіо, а й для світових ринків, зокрема казначейських облігацій США.

Очікування підвищення ставок

Перемога Такаічі може знизити політичний тиск на Банк Японії, дозволивши йому діяти більш рішуче. Ринок деривативів вже на 75% закладає підвищення облікової ставки на 25 базисних пунктів у квітні, а до червня цей крок вважається майже гарантованим.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами