Японські акції оновили історичні максимуми після тріумфу партії Санае Такаічі на виборах

Фондовий ринок Японії відреагував бурхливим зростанням на переконливу перемогу правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на чолі з прем'єр-міністром Санае Такаічі. Індекс Nikkei 225 злетів на 4,4%, встановивши новий історичний рекорд, а ширший індекс Topix додав близько 2,3%. Політична стабільність та очікування нових економічних стимулів заспокоїли інвесторів, а японська єна відійшла від небезпечної зони, що загрожувала валютними інтервенціями. Про це повідомляє Bloomberg.

«Торгівля Такаічі»: ставка на витрати та оборону

Інвестори з ентузіазмом сприйняли новину про те, що ЛДП самостійно здобула конституційну більшість (дві третини місць) у нижній палаті парламенту. Такий результат розв'язує руки уряду для реалізації амбітних планів щодо збільшення державних видатків та інвестицій в економіку.

Головними бенефіціарами ралі стали компанії, пов'язані з напівпровідниками та обороною. Акції виробника обладнання для чіпів Advantest Corp. показали одне з найбільших зростань, підскочивши на 15%.

«Сильні результати виборів для Такаічі є позитивом для японських акцій у середньо- та довгостроковій перспективі», — зазначив Раджив Де Мелло, портфельний менеджер Gama Asset Management SA.

Аналітики прогнозують, що лідерами зростання залишатимуться великі компанії-експортери (на кшталт Toyota), банки та оборонний сектор.

Валютний перепочинок та боргові ризики

Японська єна, яка останнім часом перебувала під тиском, зміцнилася на 0,2% до 156,85 за долар. Це віддалило курс від критичної позначки 160, де раніше влада Японії була змушена втручатися для порятунку національної валюти.

Ринок державних облігацій також відреагував відносно спокійно, всупереч побоюванням повторення січневого обвалу. Прибутковість 10-річних облігацій зросла незначно — на 4 базисних пункти до 2,27%. Стабільність вдалося зберегти завдяки заявам міністра фінансів Сацукі Катами, яка запевнила, що заплановане зниження податку на продукти харчування не вимагатиме випуску нових боргових зобов'язань.

Тим не менш, головний валютний чиновник Японії Ацуші Мімура заявив, що продовжує стежити за ринками з «високим почуттям терміновості». Стратеги попереджають: якщо прибутковість японських облігацій різко зросте, це може створити проблеми не лише для Токіо, а й для світових ринків, зокрема казначейських облігацій США.

Очікування підвищення ставок

Перемога Такаічі може знизити політичний тиск на Банк Японії, дозволивши йому діяти більш рішуче. Ринок деривативів вже на 75% закладає підвищення облікової ставки на 25 базисних пунктів у квітні, а до червня цей крок вважається майже гарантованим.