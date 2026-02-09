Multi від Мінфін
9 лютого 2026, 9:56

Форекс і криптопрогноз на 09 — 13 лютого 2026 року

Як зазначають аналітики брокерської компанії XFINE, минулий тиждень підтвердив правильність більшості ключових прогнозів. У США публікація звіту щодо ринку праці, а також дані з ділової активності та інфляційних очікувань підтвердили неоднорідність макроекономічної картини — стійкість зайнятості поєднувалася з ознаками уповільнення в окремих сегментах економіки. Це посилило обережність інвесторів і спровокувало фіксацію прибутку. У Європі показники PMI та коментарі представників ЄЦБ не дали чітких сигналів щодо монетарної політики, утримуючи валютні ринки у фазі консолідації. На сировинних ринках геополітичний фактор зберігав вплив, спричиняючи різкі внутрішньоденні коливання нафти та дорогоцінних металів.

Як зазначають аналітики брокерської компанії XFINE, минулий тиждень підтвердив правильність більшості ключових прогнозів.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1815, намагаючись стабілізуватися після нерівномірної динаміки в січні. Котирування перебувають поблизу ключових рівнів підтримки, водночас технічні індикатори вказують на відсутність сильного напрямного імпульсу. Пробій діапазону 1.1775−1.1800 може призвести до падіння в район 1.1700, наступна підтримка розташована в зоні 1.1580−1.1620, далі — 1.1470−1.1500. Водночас не можна виключати відскок угору від поточної зони консолідації. Пробій рівня 1.1870−1.1900 підтвердить бичачий імпульс і відкриє шлях до 1.2000 та 1.2080.

🟠 Біткоїн (BTC/USD)

06 лютого біткоїн знизився до рівнів 2024р. Мінімум було зафіксовано на позначці 59,786, після чого відбувся відскок у район 69,000−70,000. Таким чином, зазначають в XFINE, падіння від історичного максимуму перевищило 50%. Це вже не корекція після зростання, а фаза слабкості попиту в умовах risk-off. Відсутність очевидних драйверів змушує інституційних інвесторів виводити активи з ETF, посилюючи ведмежі настрої й серед дрібних вкладників. За найгіршого сценарію вже до 2027 року ціна активу може обвалитися до 40,000. Протягом наступного тижня BTC/USD може спробувати продовжити зростання до зони 75,000−80,000. У разі пробою цього опору наступною метою биків стане спроба повернення до коридору 85,000−90,000. Стійке утримання нижче 75,000−80,000 зберігає підвищені ризики розвитку ведмежого сценарію.

🛢 Нафта Brent

Другий тиждень поспіль нафта Brent торгується поблизу верхньої межі довгострокового низхідного каналу, в якому вона рухається з жовтня 2023р. Останню точку було зафіксовано на рівні 67,63 долара за барель. Подальший рух формуватиметься залежно від геополітичних чинників. Бики можуть спробувати протестувати зону опору 72.70 з прицілом на 76.15 і 77.75. У разі якщо новинний фон буде на боці ведмедів, їхньою найближчою метою стане зона 66.00, далі 65.00 і зона 62,75−63.50.

🥇 Золото (XAU/USD)

Золото завершило торговий тиждень на рівні 4,968 долара за унцію, зберігаючи широкий торговий діапазон і намагаючись відновитися після обвалу двотижневої давності. Загальна картина, як фундаментальна, так і технічна, залишається бичачою, з цілями 5,180 і 5,450.

Однак не можна виключати чергову корекцію до середньострокової висхідної підтримки в район 4,680−4,700. Упевнений пробій нижче 4,680 скасує бичачий сценарій і вкаже на розвиток глибшої корекції в напрямку 4,200−4,350.

📈 Ключові події та базові сценарії тижня

На наступному тижні у США ключовою подією стане публікація 11 лютого звіту щодо ринку праці за січень, перенесена через призупинення роботи уряду. У п’ятницю увага ринків також буде зосереджена на даних з інфляції (CPI за січень). У Європі фокус зміститься на макроекономічну статистику за Q4 2025. На сировинних ринках окремим драйвером стане щомісячний звіт OPEC (MOMR) 11 лютого.

В XFINE припускають такі базові сценарії: EUR/USD — помірно бичачий, поки ціна утримується вище 1.1775. BTC/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 75,500−80,000. Brent — обережно ведмежий, поки котирування нижче 70.50. XAU/USD — бичачий за умови утримання цін вище 4,680−4,700.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
