9 лютого 2026, 9:46

Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік — авто з пробігом

Майже півмільйона авто завезли з-за кордону в Україну у 2025 році за даними Міністерства внутрішніх справ. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж до початку повномасштабної. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Який середній вік авто

Середній вік ввезених авто складає 9 років. Кожен п'ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у Києві. А кожне четверте авто, яке перетнуло кордон, було електричним, що навіть більше, ніж кількість імпортованих дизельних автівок. Марка Volkswagen зберігає статус лідера, а Tesla Model Y утримає першість серед моделей авто.

Кількість імпортованих авто

Україна залишається ринком вживаних авто

Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік — це саме авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік нововвезених автівок був 11 років.

На цьому тлі траплялися й справжні автомобільні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971 року. Навіть електросегмент має своїх «ветеранів»: найстарішому електромобілю, Peugeot iOn, уже 15 років.

Напередодні повернення податків на ввезення електроавто, такі машини мали неабиякий попит — це кожне четверте авто, яке перетнуло кордон торік. Електрички навіть обійшли за популярністю дизельні машини: 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних. Проте лідерство все одно за бензиновими авто: 195 059 транспортних засобів.

Варто зазначити, що з 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, половина теж була електричними.

Найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.

Де реєструють авто

Втім варто зазначити, що Volkswagen лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області лідером став мото-бренд Spark.

Якщо ж дивитися виключно на електромобілі, тут картина ще однозначніша — Tesla стала брендом № 1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській — китайському BYD.

Майже кожен п’ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у столиці: 80 425 авто. Львівщина утримує друге місце — 51 730 автівок. До п’ятірки лідерів також увійшли Київщина (28 179), Дніпропетровщина (26 311) та Рівненщина (23 608).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
