У січні український автопарк поповнили 2873 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно січня минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%, повідомляє Укравтопром.
9 лютого 2026, 8:47
У січні реєстрації електромобілів в Україні скоротилися на 21%. Які авто лідирують
Скільки зареєстровано авто
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2740 шт. (нових — 952 шт., уживаних — 1788 шт.). Серед 133 комерційних електромобілів новими були 37 авто.
Топ-5 нових електромобілів місяця
- BYD Leopard 3 — 169 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 97 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 96 од.;
- ZEEKR 001 — 77 од.;
- BYD Song Plus — 68 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
- TESLA Model 3 — 219 од.;
- NISSAN Leaf — 213 од.;
- TESLA Model Y — 169 од.;
- RENAULT Zoe — 79 од.;
- KIA Niro — 79 од.
