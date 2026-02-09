Мінфін і Світовий банк підписали грант на $690,8 млн від Японії та Канади

Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування на загальну суму $690,8 млн. Кошти залучено в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), йдеться у повідомленні Мінфіну.

Транш від Канади

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом $50 млрд. Це — останній транш від Канади в межах інструменту, та перший від Японії.

Залучене грантове фінансування надійде до загального фонду Державного бюджету України найближчим часом.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування ключових видатків держави, зокрема, на відшкодування пенсійних виплат та реалізацію програм державної соціальної допомоги, зокрема, на житлово-комунальні субсидії.

Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:

$544 млн — внесок Уряду Японії;

$146 млн — внесок Канади;

$0,8 млн — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Нагадаємо

Проєкт PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України та спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій на національному й регіональному рівнях в умовах воєнного стану.

Загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту PEACE in Ukraine, після отримання цього гранту досягне $51,7 млрд.