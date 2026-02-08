Multi від Мінфін
8 лютого 2026, 15:05

Енергетична децентралізація: українські зарядні станції за потужністю наблизилися до атомної електростанції

Україна фактично сформувала масштабну мережу розподіленого зберігання енергії. Станом на початок 2026 року сумарна потужність портативних і стаціонарних накопичувачів енергії, встановлених у приватних оселях та офісах, сягнула близько 3 ГВт. Про це Delo.ua розповів співзасновник DroneUA Валерій Яковенко, чия компанія є офіційним дистриб’ютором EcoFlow в Україні.

Енергетична децентралізація: українські зарядні станції за потужністю наблизилися до атомної електростанці

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, цей обсяг потужностей можна порівняти з виробітком Південноукраїнської АЕС і він суттєво перевищує потреби Києва в електроенергії навіть у періоди пікових морозів — близько 2 ГВт.

Масштаби ринку та споживчі звички

Водночас сумарна ємність встановлених накопичувачів становить близько 1,6 ГВт·год. Попри присутність багатьох світових виробників, 62% цього ринку припадає на рішення бренду EcoFlow.

Динаміка попиту виглядає наступним чином:

  • У стабільні періоди: домогосподарства надають перевагу компактним рішенням на 256−1000 Вт·год (для зарядки гаджетів та роботи роутерів).
  • У періоди атак на інфраструктуру: попит зміщується до потужних станцій на 1000−2000 Вт·год, здатних підтримувати роботу котлів, насосів та холодильників.
  • Бізнес-сектор: дедалі частіше встановлює автономні осередки ємністю до 90 кВт·год, створюючи повноцінну енергонезалежність для критичних вузлів та IT-інфраструктури.

Чому зростають ціни?

Яковенко роповів про чинники, що впливають на вартість обладнання в умовах кризи:

  • Спекулятивний попит: Постійні обстріли енергооб'єктів призводять до того, що нові партії товару викуповуються майже миттєво, що стимулює появу перекупників.
  • Складна логістика: Через дефіцит та потребу в терміновому поповненні складів постачальники часто використовують авіадоставку замість морської. Це додає до кінцевої вартості 20−30% через високі тарифи на перевезення.

Наразі найпопулярнішим залишається сегмент пристроїв вартістю 20−30 тис. грн, проте під час активних відключень українці частіше купують професійні системи у діапазоні 50−80 тис. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
