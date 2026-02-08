Рекордний продаж домену AI.com за $70 млн: засновник Crypto.com робить ставку на ШІ

Кріс Маршалек, співзасновник та генеральний директор платформи Crypto.com , придбав доменне ім'я AI.com за приголомшливі $70 мільйонів. Ця угода, оплачена повністю в криптовалюті, стала найбільшим публічно розголошеним продажем домену в історії, повідомляє Finance Magnates.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найдорожче ім'я в мережі

Угоду підтвердив брокер Ларрі Фішер із GetYourDomain.com. Хоча ім'я продавця залишається таємницею, Маршалек у мережі X розповів, що придбав домен ще у квітні минулого року.

«Ми створили команду, яка стабільно працювала над проєктом. Були злети та падіння, але я в захваті від нашого першого запуску цієї неділі під час Super Bowl», — зазначив підприємець.

Попри те, що Маршалек вже отримує «шалені пропозиції» щодо перепродажу домену, він планує залишити його собі для побудови глобального бренду. Підприємець розглядає це як стратегічну інвестицію в головну технологічну хвилю наступних 20 років.

Що буде на AI.com?

Замість складної платформи для розробників, AI.com запропонує персонального ШІ-агента для масового споживача. Головні функції сервісу:

допомога у надсиланні повідомлень та роботі із застосунками;

торгівля акціями;

максимально простий інтерфейс для людей без технічної освіти.

Маршалек прагне створити сервіс, схожий на популярні ШІ-інструменти Кремнієвої долини, але зі значно простішим налаштуванням.

Ефект Super Bowl та маркетингова стратегія

Офіційний дебют проєкту відбудеться під час рекламної паузи на Super Bowl — найдорожчому рекламному майданчику світу. Це логічне продовження стратегії Маршалека: раніше він вже інвестував $700 млн у права на назву спортивної арени в Лос-Анджелесі для Crypto.com.

Наразі бізнес Crypto.com приносить близько $1,5 млрд річного доходу, і Маршалек сподівається, що володіння настільки знаковим доменом, як AI.com, допоможе його новому продукту уникнути знеособлення на перенасиченому ринку штучного інтелекту.