Посилки в магазинах та кафе: Укрпошта планує запустити партнерську мережу видачі

Національний поштовий оператор Укрпошта готує масштабне розширення мережі. Вже наприкінці першого кварталу 2026 року компанія планує масово запустити агентські точки видачі, які працюватимуть на базі бізнесів-партнерів. Про це розповів у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як працюватимуть агентські точки?

Укрпошта залучатиме до співпраці приватний бізнес. Отримувати посилки можна буде у:

кафе;

магазинах;

інших місцях сфери обслуговування.

Смілянський пояснив, що така модель дозволяє максимально швидко розширити покриття без значних капітальних витрат на ремонти. Партнери отримуватимуть фіксовану оплату за кожну видану посилку. Наразі проєкт уже тестується у дев'яти пілотних точках Києва.

«Безумовно, ми будемо дивитися за якістю, щоб підтримувалася якість видачі посилок, щоб всі правила, які мають бути виконані, були виконані.І далі будемо залучати нових партнерів», — заявив він.

Поштомати та новий застосунок

Окрім партнерських пунктів, на початку 2026 року Укрпошта планує:

Встановити близько 1 000 поштоматів по всій країні.

Оновити мобільний застосунок, додавши функцію перенаправлення (переадресації) відправлень між відділеннями та поштоматами.

Продовжити модернізацію наявної мережі, яка налічує понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування.

Фінансові успіхи компанії

Ріст сервісів відбувається на тлі позитивних фінансових показників. У четвертому кварталі 2025 року Укрпошта зафіксувала: