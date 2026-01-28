Напередодні старту 25-х Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (Італія), Укрпошта випустила спеціальний поштовий блок «Дух і сила України. Milano Cortina 2026». Про це повідомляє пресслужба компанії.
28 січня 2026, 16:12
Укрпошта випустила тематичний блок марок до Олімпіади-2026 (фото)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Символіка та дизайн
Поштовий блок, створений художником Володимиром Тараном, складається з чотирьох марок, що уособлюють ключові для України зимові дисципліни:
- Біатлон;
- Фристайл;
- Фігурне катання;
- Санний спорт.
Дизайн фіксує динаміку руху та незламність українських атлетів, які боротимуться за медалі на світовій арені.
Урочисте погашення в Олімпійському домі
Спеціальне погашення марок відбулося за участі керівництва Укрпошти, НОК України та легендарної олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної. На події були присутні всі 46 спортсменів, які представлятимуть Україну в 11 видах спорту.
Характеристики
- Тираж поштового блоку становить 55 200 примірників;
- Конвертів «Перший день» — 15 000;
- Карток — по 15 000 кожного виду;
- Презентаційних папок — 400 примірників;
- Номінал поштових марок — U;
- Номер за каталогом Укрпошти — 222 (№ 222-В);
- Розмір блоку, мм — 140×86;
- Розмір марки, мм — 24,36×50,46;
- Кількість марок в блоці — 4.
Де придбати?
Придбати олімпійський випуск вже можна у відділеннях Укрпошти по всій країні або в офіційному онлайн-магазині.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі