Укрпошта випустила тематичний блок марок до Олімпіади-2026 (фото)

Напередодні старту 25-х Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (Італія), Укрпошта випустила спеціальний поштовий блок «Дух і сила України. Milano Cortina 2026». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Символіка та дизайн

Поштовий блок, створений художником Володимиром Тараном, складається з чотирьох марок, що уособлюють ключові для України зимові дисципліни:

Біатлон;

Фристайл;

Фігурне катання;

Санний спорт.

Дизайн фіксує динаміку руху та незламність українських атлетів, які боротимуться за медалі на світовій арені.

Урочисте погашення в Олімпійському домі

Спеціальне погашення марок відбулося за участі керівництва Укрпошти, НОК України та легендарної олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної. На події були присутні всі 46 спортсменів, які представлятимуть Україну в 11 видах спорту.

Характеристики

Тираж поштового блоку становить 55 200 примірників;

Конвертів «Перший день» — 15 000;

Карток — по 15 000 кожного виду;

Презентаційних папок — 400 примірників;

Номінал поштових марок — U;

Номер за каталогом Укрпошти — 222 (№ 222-В);

Розмір блоку, мм — 140×86;

Розмір марки, мм — 24,36×50,46;

Кількість марок в блоці — 4.

Де придбати?

Придбати олімпійський випуск вже можна у відділеннях Укрпошти по всій країні або в офіційному онлайн-магазині.