Польща планує придбати великий державний банк в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2026, 16:03

Польща планує придбати великий державний банк в Україні

Польська влада серйозно налаштована на посилення своєї економічної присутності в Україні. Варшава розглядає можливість придбання частки у капіталі одного з провідних державних банків України. Про це повідомляє польске видання Wirtualna Polska (WP).

Польща планує придбати великий державний банк в Україні
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Банківська експансія

Візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва, що відбувся у четвер, 5 лютого, має дві стратегічні цілі.

Придбання банку. Польща зацікавлена в отриманні частки в Ощадбанку або Укрексімбанку. Наразі польський PKO BP вже володіє Кредобанком, що працює переважно на заході України. Нова інвестиція має стати фінансовим «тилом» для польського бізнесу під час майбутньої відбудови.

Конференція у Варшаві. Майже напевно, що наступна глобальна конференція з відновлення України відбудеться навесні 2026 року у Варшаві. Раніше Київ розглядав Відень або Париж, але, за даними джерел, Польщі вдалося переконати українську сторону.

Політичний контекст та «охолодження» стосунків із ЄС

Інсайдери WP зазначають, що після різких заяв Володимира Зеленського в Давосі на адресу лідерів ЄС, його рейтинги в Брюсселі знизилися. У таких ситуаціях Київ традиційно намагається зблизитися з регіональними гравцями, насамперед із Варшавою.

Польща підкріплює свої амбіції діями:

  • Уряд Туска підтримав пакет допомоги ЄС Україні на 60 млрд євро (Польща — п’ятий за величиною платником у цей фонд).
  • На зламі 2025−2026 років відбулася передача польських винищувачів МіГ-29, що стало вагомим аргументом у переговорах про роль польського бізнесу у відбудові.

Бізнес-реалії: обіцянки проти практики

Попри амбітні плани, польський бізнес демонструє стриманість: проєкт будівництва автостради до Рівного зупинився через відсутність компаній на тендері, а обіцянка Дональда Туска щодо відбудови зруйнованої кам'яниці у Львові досі не реалізована.

Українські інвестиції в Польщі

Цікаво, що наразі Україна інвестує в Польщу активніше, ніж навпаки. Як приклад WP наводить:

  • Придбання українським бізнесменом Володимиром Петренком компанії Baltchem (зберігання та перевалка нафтопродуктів).
  • Активність компанії Coal Energy на польському ринку вугілля, яка планує видобути 25 млн тонн палива.

«Ми сподіваємося, що після завершення війни або принаймні припинення вогню можна буде розпочати великий план відбудови. Польща хоче бути його частиною», — заявив Дональд Туск перед поїздкою до Києва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 лютого 2026, 16:22
#
Ну так продайте минимум 49% акций Укрэксимбанка
и пусть поляки поставят своего предправления,
пока у Польши есть такая заинтересованность.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами