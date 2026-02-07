Польща планує придбати великий державний банк в Україні

Польська влада серйозно налаштована на посилення своєї економічної присутності в Україні. Варшава розглядає можливість придбання частки у капіталі одного з провідних державних банків України. Про це повідомляє польске видання Wirtualna Polska (WP).

Банківська експансія

Візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва, що відбувся у четвер, 5 лютого, має дві стратегічні цілі.

Придбання банку. Польща зацікавлена в отриманні частки в Ощадбанку або Укрексімбанку. Наразі польський PKO BP вже володіє Кредобанком, що працює переважно на заході України. Нова інвестиція має стати фінансовим «тилом» для польського бізнесу під час майбутньої відбудови.

Конференція у Варшаві. Майже напевно, що наступна глобальна конференція з відновлення України відбудеться навесні 2026 року у Варшаві. Раніше Київ розглядав Відень або Париж, але, за даними джерел, Польщі вдалося переконати українську сторону.

Політичний контекст та «охолодження» стосунків із ЄС

Інсайдери WP зазначають, що після різких заяв Володимира Зеленського в Давосі на адресу лідерів ЄС, його рейтинги в Брюсселі знизилися. У таких ситуаціях Київ традиційно намагається зблизитися з регіональними гравцями, насамперед із Варшавою.

Польща підкріплює свої амбіції діями:

Уряд Туска підтримав пакет допомоги ЄС Україні на 60 млрд євро (Польща — п’ятий за величиною платником у цей фонд).

На зламі 2025−2026 років відбулася передача польських винищувачів МіГ-29, що стало вагомим аргументом у переговорах про роль польського бізнесу у відбудові.

Бізнес-реалії: обіцянки проти практики

Попри амбітні плани, польський бізнес демонструє стриманість: проєкт будівництва автостради до Рівного зупинився через відсутність компаній на тендері, а обіцянка Дональда Туска щодо відбудови зруйнованої кам'яниці у Львові досі не реалізована.

Українські інвестиції в Польщі

Цікаво, що наразі Україна інвестує в Польщу активніше, ніж навпаки. Як приклад WP наводить:

Придбання українським бізнесменом Володимиром Петренком компанії Baltchem (зберігання та перевалка нафтопродуктів).

Активність компанії Coal Energy на польському ринку вугілля, яка планує видобути 25 млн тонн палива.

«Ми сподіваємося, що після завершення війни або принаймні припинення вогню можна буде розпочати великий план відбудови. Польща хоче бути його частиною», — заявив Дональд Туск перед поїздкою до Києва.