«Покупка частинами» на monoмаркеті не витримала ажіотажу: Гороховський обіцяє компенсації (оновлено)

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про технічний збій у роботі сервісу «Покупка частинами» на маркетплейсі monoмаркет. Причиною став величезний наплив покупців та технічні помилки з боку команди.

Що сталося?

Через ажіотажний попит система не витримала навантаження, тому частина користувачів не змогла оформити розстрочку під час покупок. Технічна команда банку вже працює над усуненням проблеми.

Як банк вибачатиметься?

Гороховський наголосив, що ніхто не залишиться поза увагою:

Усі клієнти, які намагалися скористатися сервісом під час збою, отримають окреме повідомлення, щойно все запрацює.

Як компенсацію за зіпсовані плани monobank нарахує постраждалим користувачам промокод на 100 гривень.

«Перепрошую перед тими, кого підвели», — написав Гороховський у своєму каналі.

Зазначимо, що ажіотаж викликала акція до Дня закоханих на monoмаркеті, на якому запровадили від 12 платежів частинами на всі товари.

Середній чек подарунка до Дня закоханих за підсумками 6 лютого становить 12 600 гривень.

О 11:35 Гороховський повідомив, щоmonoмаркет працює у штатному режимі.

«Майже 10 000 промокодів видали після допису», — зазначив він.