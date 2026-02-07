Масована атака на енергосистему: ворог вдарив по магістральних мережах та ТЕС

Російські війська здійснили черговий масштабний обстріл енергетичної інфраструктури України. Ціллю ворога став «хребет» енергомережі — ключові об'єкти генерації та передачі електроенергії. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Наслідки обстрілів

Під ударом опинилися критично важливі об'єкти:

Магістральні мережі: Уражено підстанції та повітряні лінії високої напруги 750 кВ та 330 кВ, які забезпечують зв'язок між регіонами.

Генерація: Пошкоджено обладнання на Бурштинській та Добротвірській ТЕС.

Атомна енергетика: Через пошкодження мереж персонал був змушений розвантажити блоки АЕС, щоб запобігти аварійним ситуаціям.

Ситуація з електропостачанням

Через значний дефіцит потужності в енергосистемі по всій країні запроваджено екстрені заходи:

По всій Україні діють від 4,5 до 5 черг графіків аварійних відключень.

У східних та північних областях запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень, що передбачають миттєве знеструмлення без попередження.

Запит на екстрену допомогу

Шмигаль зазначив, що диспетчер «Укренерго» вже активував запит на екстрену аварійну допомогу з енергосистеми Польщі.

Атака на окремі об'єкти ще триває. Енергетики та рятувальні служби перебувають у повній готовності, щоб розпочати відновлювальні роботи, щойно військові дадуть дозвіл за безпековими показниками.