«Бульбашка» штучного інтелекту: Нацбанк оцінив ризики для української економіки

Національний банк України проаналізував сценарій можливого краху ринку технологій штучного інтелекту (ШІ) та його наслідки для нашої держави. Регулятор дійшов висновку, що хоча прямий удар по фінансовій системі та валютному ринку буде обмеженим, українська економіка відчує суттєві «вторинні ефекти». Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ .

Три канали негативного впливу

Регулятор виокремив основні зони ризику, через які глобальна криза в IT-сфері може зачепити Україну:

Падіння IT-експорту. Українська IT-галузь тісно інтегрована у світовий ринок. Скорочення бюджетів західних технологічних гігантів неминуче призведе до зменшення замовлень для українських розробників.

Зменшення переказів. Економічні труднощі за кордоном можуть вплинути на доходи трудових мігрантів, що призведе до скорочення обсягів валютних переказів в Україну.

Проблеми з допомогою. Глобальна фінансова нестабільність може ускладнити надання міжнародної підтримки, яка є критично важливою для українського бюджету.

Паралелі з «кризою доткомів» та аномальне зростання

Занепокоєння аналітиків викликає диспропорція на фондовому ринку США. У період 2023−2025 років вартість акцій семи найбільших технологічних компаній злетіла на 330%. Для порівняння, решта компаній з індексу S&P 500 (топ-500 компаній США) за цей же час показали зростання лише на 50%.

Такий розрив нагадує ситуацію кінця 1990-х років, відому як «бульбашка доткомів», коли надмірні інвестиції в інтернет-компанії призвели до біржового краху. Втім, НБУ заспокоює: нинішня ситуація відрізняється від минулого. Сучасні техногіганти мають стійкі бізнес-моделі та генерують стабільні грошові потоки, не покладаючись лише на хайп навколо ШІ.

Світові регулятори, такі як МВФ, Федеральна резервна система США та Банк Англії, наразі оцінюють ці ризики як помірні.

Несподіваний позитив: фактор енергоносіїв

Цікаво, що ймовірний крах ШІ-бульбашки може мати й позитивний ефект для України. Розробка та підтримка штучного інтелекту вимагають колосальних обсягів електроенергії. Якщо інвестиції в цю інфраструктуру різко скоротяться, впаде і попит на енергоресурси.

Це, своєю чергою, призведе до зниження світових цін на нафту та газ. Для України, яка є імпортером енергоносіїв, це означатиме покращення торговельного балансу (менше валюти витрачатиметься на закупівлі). Водночас це вдарить по доходах Росії, обмеживши її експортні надходження.