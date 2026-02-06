«Бульбашка» штучного інтелекту: Нацбанк оцінив ризики для української економіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2026, 19:45

«Бульбашка» штучного інтелекту: Нацбанк оцінив ризики для української економіки

Національний банк України проаналізував сценарій можливого краху ринку технологій штучного інтелекту (ШІ) та його наслідки для нашої держави. Регулятор дійшов висновку, що хоча прямий удар по фінансовій системі та валютному ринку буде обмеженим, українська економіка відчує суттєві «вторинні ефекти». Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Національний банк України проаналізував сценарій можливого краху ринку технологій штучного інтелекту (ШІ) та його наслідки для нашої держави.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Три канали негативного впливу

Регулятор виокремив основні зони ризику, через які глобальна криза в IT-сфері може зачепити Україну:

  • Падіння IT-експорту. Українська IT-галузь тісно інтегрована у світовий ринок. Скорочення бюджетів західних технологічних гігантів неминуче призведе до зменшення замовлень для українських розробників.
  • Зменшення переказів. Економічні труднощі за кордоном можуть вплинути на доходи трудових мігрантів, що призведе до скорочення обсягів валютних переказів в Україну.
  • Проблеми з допомогою. Глобальна фінансова нестабільність може ускладнити надання міжнародної підтримки, яка є критично важливою для українського бюджету.

Паралелі з «кризою доткомів» та аномальне зростання

Занепокоєння аналітиків викликає диспропорція на фондовому ринку США. У період 2023−2025 років вартість акцій семи найбільших технологічних компаній злетіла на 330%. Для порівняння, решта компаній з індексу S&P 500 (топ-500 компаній США) за цей же час показали зростання лише на 50%.

Такий розрив нагадує ситуацію кінця 1990-х років, відому як «бульбашка доткомів», коли надмірні інвестиції в інтернет-компанії призвели до біржового краху. Втім, НБУ заспокоює: нинішня ситуація відрізняється від минулого. Сучасні техногіганти мають стійкі бізнес-моделі та генерують стабільні грошові потоки, не покладаючись лише на хайп навколо ШІ.

Світові регулятори, такі як МВФ, Федеральна резервна система США та Банк Англії, наразі оцінюють ці ризики як помірні.

Несподіваний позитив: фактор енергоносіїв

Цікаво, що ймовірний крах ШІ-бульбашки може мати й позитивний ефект для України. Розробка та підтримка штучного інтелекту вимагають колосальних обсягів електроенергії. Якщо інвестиції в цю інфраструктуру різко скоротяться, впаде і попит на енергоресурси.

Це, своєю чергою, призведе до зниження світових цін на нафту та газ. Для України, яка є імпортером енергоносіїв, це означатиме покращення торговельного балансу (менше валюти витрачатиметься на закупівлі). Водночас це вдарить по доходах Росії, обмеживши її експортні надходження.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами