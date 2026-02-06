Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 18:14

Криптобіржа Bithumb помилково відправила користувачам 2000 BTC: вони все продали, обваливши курс

На великій південнокорейській біржі Bithumb стався раптовий обвал вартості головної криптовалюти. У моменті біткоїн торгувався більш ніж на 10% дешевше, ніж на інших світових ринкових майданчиках. Причиною аномального падіння стала помилка співробітника біржі, який під час нарахування бонусів випадково переказав користувачам величезну суму в криптовалюті замість звичайної валюти. Про це повідомляє аналітичний ресурс Lookonchain 6 лютого.

На великій південнокорейській біржі Bithumb стався раптовий обвал вартості головної криптовалюти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Помилка ціною в тисячі біткоїнів

За наявною інформацією, інцидент трапився під час проведення так званого «аірдропу» (airdrop) — маркетингової кампанії з роздачі бонусів лояльним клієнтам. Співробітник біржі допустив технічну помилку: замість запланованої невеликої винагороди в південнокорейських вонах (KRW), він відправив користувачам 2 000 біткоїнів.

У грошовому еквіваленті вартість помилково відправлених активів склала приголомшливі 133 мільйони доларів.

Миттєва реакція ринку

Отримавши несподіваний «подарунок», деякі користувачі не стали чекати з'ясування обставин і почали миттєво продавати отримані монети. Масовий розпродаж створив надлишок пропозиції на платформі, що спровокувало різке падіння графіку ціни вниз (так званий «flash crash»).

Через панічні продажі курс біткоїна на Bithumb тимчасово відв'язався від глобальних ринкових цін, створивши значний дисконт для покупців на цій конкретній біржі.

Сама біржа не коментувала інцидент.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
