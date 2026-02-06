Євро та долар США подешевшали на міжбанку у п'ятницю, 6 лютого. Про це свідчать дані торгів.
6 лютого 2026, 17:35
Курс валют: долар та євро подешевшали на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 6 лютого
|
Закриття 6 лютого
|
Зміни
|
43,14/43,17
|
42,82/42,86
|
32/31
|
50,87/50,90
|
50,62/50,65
|
25/25
Офіційний курс: долар — 43,05 грн, євро — 50,76 грн.
Середній курс у банках: 42,88−43,35 грн/долар, 50,60−51,20 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,95−43,10, євро — 50,95−51,15 грн.
Джерело: Мінфін
