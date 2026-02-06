Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 16:39

Малому бізнесу спростять процедуру банкрутства — законопроєкт Кабміну

Кабінет Міністрів погодив масштабні зміни до процедур неплатоспроможності, які мають полегшити життя найменшим підприємцям. Уряд схвалив законопроєкт, розроблений Міністерством юстиції, який запроваджує спрощений механізм банкрутства для мікро- та малого бізнесу. Нові правила дозволять підприємцям або швидко закрити невдалий проєкт, або спробувати відновити платоспроможність без надмірного бюрократичного тиску. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Кабінет Міністрів погодив масштабні зміни до процедур неплатоспроможності, які мають полегшити життя найменшим підприємцям.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Два шляхи: порятунок або цивілізований вихід

Згідно із законопроєктом, Кодекс України з процедур банкрутства буде доповнено новою книгою, яка вперше на законодавчому рівні виокремлює малий бізнес. Підприємцям пропонують дві чіткі процедури:

Спрощена санація. Цей варіант розрахований на добросовісних боржників, які хочуть врятувати свій бізнес. Вона дозволяє домовитися з кредиторами, реструктуризувати борги та продовжити діяльність, отримавши так званий «другий шанс».

Спрощена ліквідація. Цей шлях для тих, хто об'єктивно не може продовжувати роботу і не має значних активів. Процедура дозволяє офіційно закрити бізнес і вийти з ринку з мінімальними фінансовими та часовими витратами.

Менше бюрократії — менше витрат

Головна мета змін — зробити процедуру банкрутства доступною. Раніше для малого бізнесу офіційне банкрутство часто було занадто дорогим задоволенням через високі судові збори та оплату послуг фахівців.

Новий законопроєкт пропонує суттєві послаблення:

  • Скасування стадії розпорядження майном. Це значно скорочує загальну тривалість процесу.
  • Арбітражний керуючий «за бажанням». Його участь стає необов’язковою. Сторони можуть залучати фахівця лише якщо самі цього захочуть, що економить значні кошти боржнику.
  • Без зайвих зборів. Скасовується необхідність скликати загальні збори кредиторів та формувати комітет кредиторів, що раніше затягувало час.
  • Чіткі дедлайни. Встановлюються короткі строки для всіх етапів із можливістю подовжити їх лише один раз.

Варто зазначити, що скористатися спрощеною процедурою зможуть не всі. Встановлено чіткі критерії доступу, які стосуються суми боргу та кількості кредиторів. Ключова умова — у бізнесу не має бути боргів із виплати заробітної плати перед працівниками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
