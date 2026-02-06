Чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб: НБУ спрогнозував, коли українці почнуть повертатися

Національний банк України в новому «Інфляційному звіті» оприлюднив демографічний прогноз на найближчі три роки. Через безпекові ризики масове повернення громадян поки що відкладається, що продовжує створювати дефіцит кадрів в економіці.

Графік міграції: коли очікувати на повернення?

За даними регулятора, динаміка переміщення населення матиме такий вигляд:

2026 рік: очікується чистий відплив населення на рівні 200 тисяч осіб. Головною причиною залишається складна безпекова ситуація.

2027 рік: прогнозується початок обережного повернення (близько 100 тисяч осіб).

2028 рік: очікується активна хвиля повернення — приблизно 500 тисяч українців. Це стане можливим завдяки зниженню воєнних ризиків та економічному відновленню.

Ринок праці та безробіття

Дефіцит кадрів залишатиметься одним із головних викликів для бізнесу, проте саме цей фактор стимулюватиме подальше зниження рівня безробіття в країні. Згідно з прогнозом НБУ, активна відбудова та приплив інвестицій сформують стійкий попит на фахівців, завдяки чому рівень безробіття скоротиться до близько 9% наприкінці прогнозного періоду.

Крім того, поступове наповнення ринку праці людьми допоможе зменшити існуючі дисбаланси. Це дозволить бізнесу стабілізувати свої витрати, оскільки темпи зростання реальних заробітних плат стануть більш помірними та прогнозованими.