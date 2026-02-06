Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 14:13

Після закінчення опалювального сезону ціни на електроенергію для населення можуть підвищити — прогноз НБУ

Національний банк України у своєму свіжому Інфляційному звіті оприлюднив прогноз щодо ймовірної зміни вартості комунальних послуг. Головною причиною можливого перегляду тарифів є критична необхідність відновлення енергосистеми після масштабних руйнувань.

Після закінчення опалювального сезону ціни на електроенергію для населення можуть підвищити — прогноз НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому тарифи можуть зрости?

Згідно з аналізом НБУ, системні пошкодження об'єктів генерації, мереж розподілу електроенергії та газовидобувної інфраструктури потребують колосальних інвестицій. Це робить коригування цін на послуги ЖКГ майже неминучим.

Ключові тези прогнозу:

  • Опалення. До завершення поточного опалювального сезону діє мораторій, що стримує адміністративну інфляцію.
  • Електроенергія. У прогноз НБУ закладено «технічне припущення» про підвищення цін на світло для побутових споживачів уже після закінчення зими.
  • Інші послуги ЖКГ. Регулятор припускає, що тарифи на послуги, які зараз підпадають під мораторій, також поступово коригуватимуться, щоб досягти ринково обґрунтованого рівня.

Вплив на гаманці та загальну інфляцію

Підвищення тарифів на комуналку, разом із плановим зростанням акцизів на тютюн (що є частиною євроінтеграційних зобов'язань України), призведе до пришвидшення так званої «адміністративної інфляції». За оцінками НБУ, вона може сягнути двознакового рівня.

Нагадаємо

Протягом дії воєнного стану та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Проте він не розповсюджується на електроенергію та холодну воду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
bosyak
bosyak
6 лютого 2026, 14:43
#
З якого беня відновлення має бути в тарифі а не в інвестиціях або репараціях? То споживачі знищили?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, Ranet, torn и 16 незареєстрованих відвідувачів.
