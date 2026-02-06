У бюджеті враховані доходи від підвищення податків, які ще не схвалені парламентом — НБУ

Державна скарбниця планує отримати значно більше грошей цього року, але частина цих планів базується на законопроєктах, які Верховна Рада ще навіть не розглядала. У головному фінансовому документі країни вже враховані доходи від податкових змін, що наразі не мають юридичної сили. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2026 року.

Де шукають гроші: банки та електрокари

Уряд налаштований рішуче: загальні податкові надходження до бюджету мають зрости на 23,4%. Щоб досягти цього показника, влада вже задіяла кілька механізмів, які суттєво вплинуть на бізнес та споживачів.

По-перше, під основний удар знову потрапив фінансовий сектор. Для наповнення бюджету вкотре підвищено ставку податку на прибуток банків: у 2026 році фінустанови віддаватимуть державі 50% свого прибутку замість попередніх 25%.

По-друге, зміни торкнуться ринку «зелених» авто. Скасовано пільгу, яка дозволяла не сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) при імпорті електромобілів. Це означає, що вартість екологічного транспорту для кінцевого споживача зросте.

Податки «авансом» та вимоги МВФ

Найцікавіша деталь звіту НБУ стосується ініціатив, які існують лише на папері, але гроші від них вже «поділили». Бюджет розраховує на ухвалення двох нових податків:

Акциз на солодку воду. Це стосується мінеральних та газованих вод з додаванням цукру, інших підсолоджувачів або ароматизаторів.

Податок для цифрових платформ.

Регулятор підкреслює, що закон про цифрові платформи — це не просто ініціатива Мінфіну, а «попередня передумова» для запуску нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Виконання цих та інших умов податкового пакета є критично важливим для отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів.