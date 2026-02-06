З 2026 року реальні зарплати зростатимуть на 6-7% на рік — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2026, 13:32

З 2026 року реальні зарплати зростатимуть на 6-7% на рік — НБУ

Національний банк України у своєму новому Інфляційному звіті спрогнозував стабілізацію темпів зростання доходів українців. Згідно з оцінками регулятора, починаючи з 2026 року, реальні заробітні плати (з урахуванням інфляції) збільшуватимуться в середньому на 6−7% щорічно.

З 2026 року реальні зарплати зростатимуть на 6-7% на рік — НБУ
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ринок праці: менше дисбалансів, більше працівників

Одним із ключових факторів, що впливатимуть на економіку, стане поступове розв'язання проблем із кадрами. НБУ виділяє кілька позитивних тенденцій:

  • Зниження тиску на бізнес. Дезінфляційний ефект очікується завдяки зменшенню дисбалансів на ринку праці, що розпочалося ще у 2025 році.
  • Повернення мігрантів. Наприкінці прогнозного періоду очікується стабілізація міграційних процесів та повернення українців з-за кордону.
  • Нові кадри. Активніше залучення до роботи різних категорій працівників допоможе бізнесу задовольнити попит на фахівців без надмірного та різкого роздування витрат на оплату праці.

Читайте також: Середня зарплата в Україні зросла на 13,8% і перевищила 30 000 гривень — Держстат

Вплив на ціни та інфляцію

Нацбанк прогнозує, що ситуація з зарплатами не призведе до стрибка цін. Вплив на інфляцію буде нейтральним завдяки:

  • Помірному зростанню доходів. Підвищення зарплат на 6−7% вважається збалансованим.
  • Стриманим темпам економіки. Показники ВВП та споживчий попит зростатимуть без перегріву ринку.
  • Монетарній політиці. НБУ продовжить підтримувати привабливість гривневих заощаджень через реальні відсоткові ставки, що стримуватиме тиск на валютний ринок та допоможе тримати інфляційні очікування під контролем.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
BigBend
BigBend
6 лютого 2026, 13:52
#
Зниження тиску на бізнес, повернення мігрантів?

Ага, я повірив.
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
6 лютого 2026, 14:05
#
При реальній інфляції 25%?
+
0
Я. ..
Я. ..
6 лютого 2026, 14:17
#
Це ще якась оптимістична досить інфляція, я б сказав всі 30−35%

Але звісно «офіційну» нам намалюють ледве не як в штатах і ЄС)))
+
0
Я. ..
Я. ..
6 лютого 2026, 14:16
#
В кого, бл9 ть, в депутатів?))

Шо цей довб0й06 курить))

Максимум на 10−15% проіндексують зп, це не зростання зп в людей))

нбу-шники від реальності зовсім відірвані, роботодавці в Україні люблять економити на співробітниках, але щоб співробітник при цьому виконував «за дякую» купу різної не пов`язаної з його посадовими інструкціями, а ще в ідеалі, щоб він приходив раніше, а йшов пізніше графіка і частіше затримувався на роботі і перепрацьовував, само собою за безкоштовно)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами