З 2026 року реальні зарплати зростатимуть на 6-7% на рік — НБУ

Національний банк України у своєму новому Інфляційному звіті спрогнозував стабілізацію темпів зростання доходів українців. Згідно з оцінками регулятора, починаючи з 2026 року, реальні заробітні плати (з урахуванням інфляції) збільшуватимуться в середньому на 6−7% щорічно.

Ринок праці: менше дисбалансів, більше працівників

Одним із ключових факторів, що впливатимуть на економіку, стане поступове розв'язання проблем із кадрами. НБУ виділяє кілька позитивних тенденцій:

Зниження тиску на бізнес. Дезінфляційний ефект очікується завдяки зменшенню дисбалансів на ринку праці, що розпочалося ще у 2025 році.

Повернення мігрантів. Наприкінці прогнозного періоду очікується стабілізація міграційних процесів та повернення українців з-за кордону.

Нові кадри. Активніше залучення до роботи різних категорій працівників допоможе бізнесу задовольнити попит на фахівців без надмірного та різкого роздування витрат на оплату праці.

Вплив на ціни та інфляцію

Нацбанк прогнозує, що ситуація з зарплатами не призведе до стрибка цін. Вплив на інфляцію буде нейтральним завдяки: