Національний банк України у своєму новому Інфляційному звіті спрогнозував стабілізацію темпів зростання доходів українців. Згідно з оцінками регулятора, починаючи з 2026 року, реальні заробітні плати (з урахуванням інфляції) збільшуватимуться в середньому на 6−7% щорічно.
6 лютого 2026, 13:32
З 2026 року реальні зарплати зростатимуть на 6-7% на рік — НБУ
Ринок праці: менше дисбалансів, більше працівників
Одним із ключових факторів, що впливатимуть на економіку, стане поступове розв'язання проблем із кадрами. НБУ виділяє кілька позитивних тенденцій:
- Зниження тиску на бізнес. Дезінфляційний ефект очікується завдяки зменшенню дисбалансів на ринку праці, що розпочалося ще у 2025 році.
- Повернення мігрантів. Наприкінці прогнозного періоду очікується стабілізація міграційних процесів та повернення українців з-за кордону.
- Нові кадри. Активніше залучення до роботи різних категорій працівників допоможе бізнесу задовольнити попит на фахівців без надмірного та різкого роздування витрат на оплату праці.
Вплив на ціни та інфляцію
Нацбанк прогнозує, що ситуація з зарплатами не призведе до стрибка цін. Вплив на інфляцію буде нейтральним завдяки:
- Помірному зростанню доходів. Підвищення зарплат на 6−7% вважається збалансованим.
- Стриманим темпам економіки. Показники ВВП та споживчий попит зростатимуть без перегріву ринку.
- Монетарній політиці. НБУ продовжить підтримувати привабливість гривневих заощаджень через реальні відсоткові ставки, що стримуватиме тиск на валютний ринок та допоможе тримати інфляційні очікування під контролем.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4
Ага, я повірив.
Але звісно «офіційну» нам намалюють ледве не як в штатах і ЄС)))
Шо цей довб0й06 курить))
Максимум на 10−15% проіндексують зп, це не зростання зп в людей))
нбу-шники від реальності зовсім відірвані, роботодавці в Україні люблять економити на співробітниках, але щоб співробітник при цьому виконував «за дякую» купу різної не пов`язаної з його посадовими інструкціями, а ще в ідеалі, щоб він приходив раніше, а йшов пізніше графіка і частіше затримувався на роботі і перепрацьовував, само собою за безкоштовно)