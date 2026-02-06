Основним чинником економічного зростання буде споживчий попит — НБУ

У найближчі роки українська економіка змінює модель зростання. Якщо раніше ключову роль відігравали бюджетні вливання, то тепер головним рушієм ВВП стає споживчий попит. Про це йдеться у січневому Інфляційному звіті Національного банку України за 2026 рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання доходів та дефіцит кадрів

Основним паливом для споживчого попиту є стабільне зростання реальних заробітних плат. НБУ прогнозує, що ця тенденція збережеться протягом усього прогнозного періоду (2026−2028 роки).

Ключові фактори цього процесу:

Конкуренція за працівників: Роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб залучити та утримати персонал в умовах гострого дефіциту робочої сили.

Динаміка: У 2026 році темпи росту зарплат залишаться на рівні попереднього року. Незначне сповільнення очікується лише з 2027 року, коли ринок праці почне поступово насичуватися.

Зміна ролей: приватний сектор замість держави

У міру нормалізації безпекових умов бюджетні стимули будуть поступово зменшуватись (дефіцит бюджету скорочуватиметься з 19% у 2026 році до 9% у 2028-му). Цю нішу заповнює приватний сектор. Внесок бізнесу та населення у зростання ВВП ставатиме дедалі більшим, причому як через інвестиції, так і, передусім, через канал споживання.