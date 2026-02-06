Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 12:25

Основним чинником економічного зростання буде споживчий попит — НБУ

У найближчі роки українська економіка змінює модель зростання. Якщо раніше ключову роль відігравали бюджетні вливання, то тепер головним рушієм ВВП стає споживчий попит. Про це йдеться у січневому Інфляційному звіті Національного банку України за 2026 рік.

У найближчі роки українська економіка змінює модель зростання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання доходів та дефіцит кадрів

Основним паливом для споживчого попиту є стабільне зростання реальних заробітних плат. НБУ прогнозує, що ця тенденція збережеться протягом усього прогнозного періоду (2026−2028 роки).

Ключові фактори цього процесу:

  • Конкуренція за працівників: Роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб залучити та утримати персонал в умовах гострого дефіциту робочої сили.
  • Динаміка: У 2026 році темпи росту зарплат залишаться на рівні попереднього року. Незначне сповільнення очікується лише з 2027 року, коли ринок праці почне поступово насичуватися.

Зміна ролей: приватний сектор замість держави

У міру нормалізації безпекових умов бюджетні стимули будуть поступово зменшуватись (дефіцит бюджету скорочуватиметься з 19% у 2026 році до 9% у 2028-му). Цю нішу заповнює приватний сектор. Внесок бізнесу та населення у зростання ВВП ставатиме дедалі більшим, причому як через інвестиції, так і, передусім, через канал споживання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 3

+
+30
Я. ..
Я. ..
6 лютого 2026, 12:36
#
«Основним паливом для споживчого попиту є стабільне зростання реальних заробітних плат.»

В кого, бл9 ть, в депутатів?))

Шо цей довб0й06 курить))

Максимум на 10−15% проіндексують зп, це не зростання зп в людей))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
6 лютого 2026, 12:38
#
В банках начали выдавать кредиты на покупку продуктов, спрос увеличится!!!
+
+15
energy1
energy1
6 лютого 2026, 13:11
#
Зростання споживчого попиту? А значне зменшення кількості споживачів врахували?
