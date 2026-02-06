ZKsync підскочив на 1000% за три години, крипторинок на порозі відновлення: що нового

Бутан розпродає запаси: країна вивела біткоїни ще на $22 млн через падіння прибутковості майнінгу

Королівство Бутан продовжує скорочувати свої крипторезерви. Лише за останній тиждень уряд країни здійснив дві великі транзакції, перевівши загалом 284,8 BTC (близько $22,3 млн) на рахунки маркетмейкера QCP Capital. За даними аналітиків Arkham, це зазвичай свідчить про підготовку до продажу активів.

Основною причиною експерти називають суттєве ускладнення умов для державного майнінгового проєкту:

Падіння видобутку. Показники генерації нових монет стрімко падають. Якщо у 2023 році країна видобула 8 200 BTC, то у 2024-му цей обсяг скоротився до 3 000 BTC.

Ринковий тиск. Продажі відбуваються на тлі загального зниження цін на крипторинку та зростання витрат на обслуговування обладнання.

Бутан, який раніше входив до лідерів за обсягами державних біткоїн-активів, стрімко втрачає позиції:

Жовтень 2024 року: пікові запаси становили 13 295 BTC.

Лютий 2026 року: у резервах залишилося лише 5 700 BTC.

У результаті активних продажів Бутан опустився на сьоме місце у світовому рейтингу країн-власників біткоїна. Наразі він поступається США, Китаю, Великій Британії, Україні (яка посідає 4 місце), Сальвадору та ОАЕ.

Хронологія останніх переказів:

Кінець січня/початок лютого: переказ 100,8 BTC ($8,3 млн).

4 лютого 2026 року: переміщення ще 184 BTC ($14 млн).

Криптоаномалія в Кореї: ZKsync підскочив на 1000% за три години, регулятор готує розслідування

Південнокорейська Служба фінансового нагляду (FSS) розпочала перевірку діяльності найбільшої місцевої криптобіржіUpbit. Причиною став підозрілий стрибок ціни токена ZKSync (ZK), який у період з 31 січня по 1 лютого 2026 року продемонстрував аномальне зростання. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на регулятора.

Усього за три години вартість ZK злетіла на неймовірні показники:

У парі з корейською воною (ZK/KRW) ціна зросла на 1000%.

У парі з доларовим стейблкоїном (ZK/USDT) стрибок перевищив 2000%.

Курс монети злетів з $0,03 до $0,6, але щойно зростання зупинилося, ціна миттєво обвалилася до початкових рівнів.

Найцікавіше те, що цей ціновий хаос збігся з часом технічного обслуговування біржі. У криптоспільноті припускають використання класичної схеми маніпуляції:

Під час технічних робіт, коли ліквідність була обмеженою, хтось виставив величезні ордери на купівлю.

Це створило ілюзію шаленого попиту та штучно «запампило» ціну.

Щойно доступ до торгів відновився, маніпулятори зафіксували прибуток, обваливши курс («дамп»).

Департамент з розслідування віртуальних активів FSS вже збирає документи та проводить моніторинг транзакцій. Якщо фахівці підтвердять ознаки ринкових маніпуляцій, перевірка перетвориться на повноцінне розслідування, що може загрожувати біржі або окремим трейдерам суворими санкціями.

Крипторинок на порозі відновлення: голова DWF Labs прогнозує близьке «дно»

Андрій Грачов, генеральний директор маркетмейкера DWF Labs та платформи Falcon Finance, поділився оптимістичним поглядом на поточний стан ринку. На його думку, фаза падіння майже завершена, а попереду — період поступового зростання.

За оцінками Грачова, ринок уже максимально наблизився до своєї найнижчої точки. Він прогнозує, що найближчим часом можливі коливання курсу біткоїна, проте вони не мають перевищити 15% від поточної ціни.

Експерт попереджає, що не всі цифрові активи переживуть цей «ведмежий» цикл. Його ключові тези:

Нові проєкти проти старих. Набагато легше запустити амбітний стартап з нуля, ніж намагатися реанімувати старі токени.

Природний відбір. Більшість альткоїнів, які не мають чіткої бізнес-моделі та реальної користі, підуть у небуття. Виживуть лише ті, що демонструють реальну активність.

Незважаючи на затишшя, інвестиційна діяльність не припинилася:

Активність фондів. Венчурні інвестори активно вкладаються в сегмент RWA (токенізація реальних активів).

Позабіржові угоди. Хоча на біржах обсяги прямих купівель низькі, великі гравці домовляються про вигідні умови на позабіржовому (OTC) ринку.

Ритейл чекає. Поки звичайні користувачі розважаються на платформах на кшталт pump.fun чи Polymarket, професіонали вже накопичують активи, які маси почнуть скуповувати після початку зростання.

Грачов підкреслив, що зараз відбувається багато процесів «за лаштунками»: компанії зливаються, поглинають конкурентів та готуються до виходу на біржі (лістингу).

«Ми віримо в криптовалюти, але це вже не тільки про технології. Питання зростання — це лише питання часу», — зазначив він.

Боротьба за Clarity Act: криптоіндустрія йде на поступки банкам США, але згоди досі немає

Криптокомпанії намагаються знайти спільну мову з традиційним фінансовим сектором США задля ухвалення важливого законопроєкту про стейблкоїни — Clarity Act. Як повідомляє Bloomberg, попри низку компромісних пропозицій, ключові сторони досі перебувають у стані суперечки.

Головним каменем спотикання є статус стейблкоїнів та роль банків у їхньому обігу:

Заборона на пасивний дохід. Поточна редакція документа забороняє криптоплатформам нараховувати відсотки користувачам просто за зберігання стейблкоїнів.

Банківське лобі. Щоб отримати підтримку фінансового сектору, емітенти цифрових активів запропонували регіональним банкам США особливі умови.

Аби схилити банки на свій бік, індустрія висунула дві ключові ініціативи:

Зберігання резервів. Зобов'язати емітентів стейблкоїнів тримати частину своїх грошових застав у місцевих (регіональних) банках.

Спрощений випуск. Полегшити процедуру, за якої самі банки зможуть випускати власні цифрові токени.

Попри ці кроки навзустріч, домовленості досягти не вдалося. 15 січня Банківський комітет Сенату США відклав розгляд законопроєкту. Проти останньої версії документа виступила навіть криптобіржа Coinbase, заявивши про наявність «надто великої кількості проблем».

Голова Банківського комітету Тім Скотт зберігає обережний оптимізм, зазначаючи, що обидва табори мають знайти баланс між захистом споживачів та розвитком інновацій всередині країни.

Якщо компроміс не буде знайдено найближчим часом, США ризикують втратити статус лідера в галузі цифрових інновацій, оскільки компанії можуть почати шукати юрисдикції з більш зрозумілим законодавством.