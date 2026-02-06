Національний банк України опублікував аналіз валютного ринку за 2025 рік у своєму січневому Інфляційному звіті. Головним трендом минулого року стала розбіжність курсів: поки долар в Україні залишався відносно стабільним, євро значно подорожчав.
У 2025 році гривня девальвувала до євро на понад 13%: НБУ пояснив причину
Ключові показники 2025 року
- Долар США: Курс гривні до долара протягом року демонстрував помірні коливання в обидва боки. За підсумками року зміни виявилися незначними. Це стало результатом політики НБУ, який продовжував перекривати дефіцит валюти інтервенціями.
- Євро: Гривня девальвувала до європейської валюти більш ніж на 13%.
НБУ пояснює здорожчання євро не слабкістю гривні, а стрімким знеціненням самого долара на світових ринках (індекс DXY пішов униз). Регулятор виділяє три глобальні причини слабкості американської валюти у 2025 році:
- Непрогнозована торговельна політика США: Ринки нервували через тарифні війни та протекціонізм (ймовірно, пов'язані з діями адміністрації Трампа).
- Тиск на ФРС: Політичний тиск на Федеральну резервну систему щодо швидшого зниження ставок зробив доларові активи менш привабливими для інвесторів.
- Фіскальні діри: Поглиблення бюджетних дисбалансів всередині США (зростання держборгу).
Наслідки для українців: імпортована інфляція
Оскільки Євросоюз є основним торговельним партнером України (ОТП), ослаблення долара до євро призвело до зростання цін на імпорт.
Зовнішній ціновий тиск (інфляція в доларовому еквіваленті) за рік підскочив на 10 відсоткових пунктів.
Це прямо вдарило по базовій інфляції в Україні: імпортні товари (від техніки до одягу та пального, що часто прив'язані до євро) подорожчали.
