6 лютого 2026, 11:56

У 2025 році гривня девальвувала до євро на понад 13%: НБУ пояснив причину

Національний банк України опублікував аналіз валютного ринку за 2025 рік у своєму січневому Інфляційному звіті. Головним трендом минулого року стала розбіжність курсів: поки долар в Україні залишався відносно стабільним, євро значно подорожчав.

Національний банк України опублікував аналіз валютного ринку за 2025 рік у своєму січневому Інфляційному звіті.

Ключові показники 2025 року

  • Долар США: Курс гривні до долара протягом року демонстрував помірні коливання в обидва боки. За підсумками року зміни виявилися незначними. Це стало результатом політики НБУ, який продовжував перекривати дефіцит валюти інтервенціями.
  • Євро: Гривня девальвувала до європейської валюти більш ніж на 13%.

НБУ пояснює здорожчання євро не слабкістю гривні, а стрімким знеціненням самого долара на світових ринках (індекс DXY пішов униз). Регулятор виділяє три глобальні причини слабкості американської валюти у 2025 році:

  • Непрогнозована торговельна політика США: Ринки нервували через тарифні війни та протекціонізм (ймовірно, пов'язані з діями адміністрації Трампа).
  • Тиск на ФРС: Політичний тиск на Федеральну резервну систему щодо швидшого зниження ставок зробив доларові активи менш привабливими для інвесторів.
  • Фіскальні діри: Поглиблення бюджетних дисбалансів всередині США (зростання держборгу).

Наслідки для українців: імпортована інфляція

Оскільки Євросоюз є основним торговельним партнером України (ОТП), ослаблення долара до євро призвело до зростання цін на імпорт.

Зовнішній ціновий тиск (інфляція в доларовому еквіваленті) за рік підскочив на 10 відсоткових пунктів.

Це прямо вдарило по базовій інфляції в Україні: імпортні товари (від техніки до одягу та пального, що часто прив'язані до євро) подорожчали.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
